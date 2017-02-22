Başbakan Yıldırım: ‘Akıncı görüşmeye gitmeyecek. Bu çocuk oyuncağı değil’

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği, son grup toplantısında yaptığı bozkurt işareti, MHP lideri Bahçeli’nin ‘idam’ çıkışı, ABD ile ilişkiler ve Kıbrıs konusu gibi önemli başlıklarda soruları yanıtladı.Yıldırım,Kıbrıs’ta lastik patladı dedi.

Yıldırım, Kıbrıs ile ilgili bir soruya şöyle yanıt verdi;“Kıbrıs’ta maalesef Rum tarafı ‘Anlaşıyoruz, anlaşacağız’ diye algı operasyonu yaptı. Sonra şuur altı ortaya çıktı. Enosis kararı anlaşma ile taban tabanı zıt. Akıncı görüşmeye gitmeyecek. Bu çocuk oyuncağı değil”.

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