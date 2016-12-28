Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:AB üyeliğinin önünü açıyorlar Reviewed by Momizat on . Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin, AB ile çok uzun süreli bi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin, AB ile çok uzun süreli bi Rating: 0
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek:AB üyeliğinin önünü açıyorlar

Haber Tarihi:: 28 Aralık 2016 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı

Mehmet Şimşek, Türkiye’nin, AB ile çok uzun süreli bir ilişkisi olduğunu ve istenilen hızda gitmemesi nedeniyle kızgınlık ve kırgınlığı zaman zaman ifade ettiklerini kaydetti. Buna karşın AB’nin oy birliği ile Türkiye ile olan Gümrük Birliği Anlaşması’nın kapsamını genişletme kararı aldığını hatırlatan Şimşek, “Bizim eskiden parçası olmak istediğimiz AB’nin tam üyeliğinin önünü açıyorlar” dedi.

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