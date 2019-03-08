Başbakan May ülkesinin garantör statüsünü sürdürmeyi arzulamadığını bildirdi

Kıbrıs sorunu ve Brexit’le Kıbrıs ve Birleşik Krallık arasındaki ikili ilişkiler, Rum lider Nicos Anastasiades’in Başbakan Bayan Theresa May ile salı akşamı Britanya Başbakanlığının bulunduğu Downing Street’te yaptıkları görüşmede ele alındı.

Görüşmenin sonunda Anastasiades, “Başbakan May ile çok yapıcı bir görüşme yaptık; Kıbrıs sorununu, ikili ilişkileri ve tabii ki tüm Avrupalıları endişelendiren ve bir anlaşma olmadan ayrılmanın ikili ilişkiler veya bizim gelecekteki ilişkilerimizi etkileyecek olan Brexit’i görüştük. Umarım bir sonraki, 21 Mart’taki AB Konseyi toplantısında bir şekilde Britanya’nın uygun şekilde ayrılması için yollar bulunacaktır” dedi.

Anastasiades Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak da May’in Britanya’nın bilinen görüşlerini tekrarladığını, BM kararları, AB değer ve ilkeleri temelinde bir çözümü arzuladıklarını, ancak ondan da önemlisi, Britanya’nın garantör güç rolüne devam etmeyi arzulamadığını tekrarladığını bildirdi.