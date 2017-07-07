Başbakan Hüseyin Özgürgün: “BM artık parametrelerinin Kıbrıs’ta işlemediğini ilan etmeli”

KKTC Başbakanı, Crans Montana’da gelinen aşamanın geçmiş yılların tekrarı olduğunu belirterek ülkenin kalkınması için vizyon ve devlete inanç gerek. Anlaşma olmazsa hiçbir şey olmaz düşüncesi zaman kaybetmekten başka bir şey değil” dedi

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Crans Montana’da sonuçsuz kalan Kıbrıs Konferansı’nı değerlendirdi.

Başbakan Özgürgün, Kıbrıs konusunda gelinen aşamanın geçmiş yıllarda tekrar tekrar yaşananlardan bir tanesi olduğunu söyledi.

“BM PARAMETRELERİNİN KIBRIS’TA İŞLEMEDİĞİNİ KABUL ETMELİ

“Bizim inandığımız Birleşmiş Milletler parametreleri ‘2 devletli 2 bölgeli’ bir federasyondur, eşitliktir” şeklinde konuşan Başbakan Özgürgün, ancak Konferans’ta bunların karşılık bulmadığını belirtti.

Özgürgün, Birleşmiş Milletlerin de artık ortaya koyduğu parametrelerinin Kıbrıs’ta işlemediğini kabullenerek ilan etmesi gerektiğini ifade etti.

“ZAMAN KAYBINDAN BAŞKA BİRŞEY DEĞİL”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, ülke kalkınması için vizyon ve Devlete inanç gerektiğini belirterek, “Anlaşma olmazsa hiçbir şey olmaz” düşüncesinin zaman kaybetmekten başka bir şey olmadığını da vurguladı.

“FEDERAL YAPIDA EŞİT YAŞAMAK İSTİYOR…”

Girişimci ve kendini iyi yetiştiren Kıbrıs Türkü’nün en az Rumlar kadar eşitliği hak ettiğini vurgulayan Özgürgün, Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan halkın hiçbir zaman felaket yaşansın diye çalışan bir halk olmadığını sadece Federal bir yapıda eşit yaşamak istediğini söyledi.

‘EVET’İN HATRINA SPOR AMBARGOSU KALKSAYDI

Başbakan Özgürgün, Kıbrıs Türkü’nün her zaman adil bir anlaşmaya onay verdiğini, 2004 Annan Planı Referandumu’nda da evet diyerek çözüm yanlısı olduğunu ispatladığını anımsattı.

Özgürgün, “EVET” diyen Kıbrıs Türk halkının üzerinden en azından spor ve kültür ambargosunun kaldırılmış olması gerektiğinin de altını çizdi.

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