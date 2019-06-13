Barselona belediye seçimleri yeniden mi yapılacak?

Ortaya karışık kısaca anlatmaya çalıştım Barselona seçim halini. Ne kadar demokrasi o kadar çetrefilli işler! Halbuki tek adam öyle mi canım, seçim olsa bile hemen seçimi iptal ettir olsun bitsin.

İspanyol YSK’sı ya da belki Katalan YSK’sı, yani herkesin artık bildiği gibi Yüksek Seçim Kurulu bu seçimi yeniliyor mu? Bakın sadece bizde olmuyormuş, İspanya’da, işte seçim dili olarak, dil sürçse de Katalonya’da aynısı oluyormuş demeyin, hiç aynısı değil. Herhangi bir seviyedeki bir Seçim Kurulu kararı değil ama böyle bir olasılık var.

-Ve seçim görevlileri, devletten maaş almıyorlar diye, oyları yanlış sayarlar paranoyası değil bu ki tersi garip aslında ama her neyse. Devletin yerine kamu koyarsanız oy sayanlar sanki daha akraba gibi geliyor ama açıkçası devletin maaşlı elemanları, oyları yanlış saymasa da -belki de neden öyle saymadıklarından olacak- iptal edilmiş bir seçim değil.-

-Şunu hatırlatmak istedim: İstanbul’da “kazanmışlığı” iptal edilmiş De jure-Yasal Başkan bile bunu unuttu gibi. Varsa yeni seçim yoksa yeni seçim. Oldukça komik bu çünkü YSK aynı seçim kurullarıyla seçimlere gitme kararı aldığında, yeniden iptal edebilme hakkına -kesinlikle tutarlı- bir şekilde kavuşmuş oluyor.-

Neyse Barselona’ya döneyim ben. İspanya’nın ikinci büyük kentinde, daha doğrusu, Katalonya’nın başkentinde yapılan belediye seçimleri oldukça karmaşık bir sonuçla neticelendi.

Hemen belirtmeliyim ki Barselona’da belediye başkanını halk doğrudan seçmiyor. Halk delegeleri seçiyor, delegeler belediye başkanını seçiyorlar.

Metin Yeğin

https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2019/06/13/barselona-belediye-secimleri-yeniden-mi-yapilacak/