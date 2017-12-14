Barnier: Brexit sonrası Kıbrıs’taki Britanya üslerindeki vatandaşların durumu aynen korunacak

Brexit’le ilgili AB Komisyonu müzakere grubu Başkanı Michel Barnier, Kıbrıs’taki iki Britanya üssünde yaşayan vatandaşların durumunun aynen korunması gerektiğini söyledi.

Barnier, Strasburg’da Brexit konusunun tartışıldığı Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda “Kıbrıs’la bağlantılı olarak, iki askeri Britanya üssünde yaşayan vatandaşlarla ilgili olarak bugünkü koşulların korunması için belli çözümler bulmalıyız” diye konuştu.

Barnier müzakerelerin “zor ve çok çetin” ve konuların “çok karmaşık” olduğunu çünkü Brexit sonuçlarının “çok ciddi” olduğunun altını çizdi.

Bu arada Avrupa Parlamentosu Brexit oylamasını kabul ederek müzakerelerde yeterince ilerleme başarıldığını söyledi.

Parlamento Başkanı Antonio Tajani, “bu ileriye doğru atılan önemli bir adımdır ve bize ikinci aşamaya ilerleme fırsatı verecek” dedi ve “yeterli ilerlemenin sağlanmasının” tüm sorunların çözüldüğü anlamına gelmediğini vurguladı.

Tajani sözlerini “bugünkü karar son endişelerimizi analiz eder. Özellikle vatandaşların haklarını ilgilendiren konuları – özel durumu korumak için Birleşik Krallık’ta kurulmuş olan idari izlek dâhil olmak üzere ve Kuzey İrlanda konusunda önerilen çözümleri yakından izlemeye devam edeceğiz” diyerek noktaladı.