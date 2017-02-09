Balkan güzergahı sığınmacılara kapatılıyor Reviewed by Momizat on Şub 09 . Balkan güzergâhı üzerindeki ülkeler, sığınmacıların son geçiş noktalarını da kapatmaya hazırlanıyor. AB Komisyonu ise sığınmacı kabul etmeyen ülkeler için “başk Balkan güzergâhı üzerindeki ülkeler, sığınmacıların son geçiş noktalarını da kapatmaya hazırlanıyor. AB Komisyonu ise sığınmacı kabul etmeyen ülkeler için “başk Rating: 0