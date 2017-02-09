Balkan güzergahı sığınmacılara kapatılıyor
Balkan güzergâhı üzerindeki ülkeler, sığınmacıların son geçiş noktalarını da kapatmaya hazırlanıyor. AB Komisyonu ise sığınmacı kabul etmeyen ülkeler için “başka seçenekler” düşünüyor.
Balkan güzergâhı üzerinden sığınmacı geçişinin engellenmesi için önlemler artırılıyor.
Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre güzergâh üzerindeki ülkelerin içişleri ve savunma bakanlarının katılımıyla Salı günü Viyana’da düzenlenen toplantıda, yeni sığınmacı akını olasılığına karşı Nisan ayına kadar bir güvenlik planı hazırlanmasına karar verildi.
Böylelikle, Yunanistan’dan Avusturya ve Almanya’ya kadar uzanan güzergâhta sığınmacıların Avrupa’ya geçebileceği yolların kapatılması hedefleniyor.
Avusturya İçişleri Bakanı Wolfgang Sobotka, “Avrupa’ya kaçak yollardan gelmenin” artık mümkün olmayacağını öne sürdü.
Güzergâh üzerindeki ülkelerin “dikkatli” olduğunu belirten Sobotka, “emniyet kemerini zamanında takmayı” tercih ettiklerini dile getirdi.