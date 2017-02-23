Azerbaycan’dan, Dayanışma Lideri Theocharous’a tutuklama emri!

Azerbaycan Hükümeti Rum Dayanışma Partisi Lideri Eleni Theocharous için Interpol’a tutuklama emri dosyaladı.

Güneyde şok etkisi yaratan habere göre tutuklama emrinin Theocharous’un 20 Şubat günü ziyaret ettiği ve Ermenistan-Azerbaycan arasında savaş sebebi olan Dağlık Karabağ Bölgesi yüzünden dosyalandığı öğrenildi.

Kararı Sigmalive’a değerlendiren aynı zamanda AB Parlamentosu Vekili de olan Theocharous ise “Bu ilk kez olan bir şey değil ama şansımın diktatörlükle yönetilen bir düzen tarafında hedef gösterilmesi bir onurdur” ifadelerini kullandı.

Dağlık-Karabağ’daki Ermenilerin özgürlükleri için savaştığını da sözlerine ekleyen Rum vekil “oradaki Ermeniler özgürlükleri için savaşıyor ve ben de bu mücadeleye destek olmak için gittim. Orada cerrah olarak görev yaptım ve bundan gurur duyuyorum” dedi.

Bakü yönetimi tarafından ‘istenmeyen kişi’ olarak ilan edilen Theocharous “bir diktatörden korkacak değilim” diye konuştu.

Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan içerisinde Ermeniler tarafından yönetilen bir bölge olarak biliniyor. 1988 yılında Ermenistan tarafından işgal edilen ve iki ülke arasında savaşa sebep olan bölgede 1994 yılında ateş kes ilan edilmişti. O günden beri zaman zaman çatışmaların alevlendiği bölge Ermenistan-Azerbaycan arasında büyük bir sorun olmaya devam ediyor.

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