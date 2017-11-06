Ayvalık zeytinyağı AB’de coğrafi işaret sınavına girecek

13’üncü Zeytin Hasat Günleri etkinliğine katılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ayvalık zeytinyağının bir marka haline geleceğini söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, “Ayvalık Ticaret Odası’nın en önemli icraatlarından bir tanesi de ülkemiz için de çok önemli olan Ayvalık zeytinyağına coğrafi işaret almasıdır. Şimdi de bunu Avrupa’da tescil ettirebilmek için girişimlerde bulundular. Benden yardım istediler. Sizin huzurunuzda söz veriyorum; gerek lobi, gerekse de bunun eksik ve gediklerinin tamamlanmasında, sürecin takibi noktasında TOBB olarak da biz üzerimize düşeni yapacağız. Artık Ayvalık zeytinyağı bir marka haline gelecek. Biz bu konuda üzerimize düşeni yapacağız. Çünkü sizin burada zenginleşmeniz, Ankara’daki Rıfat’ın da zengin olması demektir. Bu kapsamda, bir işi marka yaptıramazsanız para kazanamazsınız. Markasız bir ürün bir liraysa, bir ürünü marka haline getirdiğiniz zaman gelir bir anda 10 misli artar. İşte Ayvalık zeytinyağının markalaşması için bunların hepsi bir çalışmadır. Zeytin Hasat Günleri, Ayvalık zeytinyağına coğrafi işaret almak bu çalışmanın parçalarıdır. Aslında Ayvalık zeytinyağına baktığınız zaman Türkiye’de bir marka” dedi.

Bu yıl kilogram bazında 100’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, “2017 sezonunda zeytinyağı ihracatımız önceki sezona göre yüzde 216 arttı. 55 milyon dolardan 174 milyon dolara geldi. Daha fazla elde edebilir miyiz? Tabi ki edebiliriz. Eğer markalaşabilirsek. Bu işin sırrı burada. Dünya; Türk zeytinyağını, Ayvalık zeytinyağını aramaya başladığı zaman işte o zaman gelirimizi arttırırız. Bu yıl son dört yılın en yüksek ihracat rakamına ulaştık” diye konuştu.

Sofralık zeytin tüketiminde Türkiye’nin dünyada birinci sırada olduğunu hatırlatan Hisarcıklıoğlu, “Fakat zeytinyağı tüketimine baktığımız zaman maalesef hak ettiğimiz yerde değiliz. Komşumuz Yunanistan’da kişi başı zeytinyağı tüketimi 20 litre; bizde 2 litre. Tam 10 misli gerisindeyiz Yunanistan’ın. Biz, bu tüketimi 2 litreden 5 litreye çıkartabilsek; zeytinyağında pazarlamasında sorun falan kalmaz” dedi.

İha