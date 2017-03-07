Avusturya’dan mülteci sorununa çözüm önerisi: Mısır, Gürcistan ve Balkanlar’a gönderelim

Avrupa Birliği (AB) sınırları dışında mülteci kampları kurulmasını öneren Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, söz konusu kampların Mısır, Gürcistan veya Balkanlar’da kurulmasını istedi.

“AB dışında, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR ile birlikte yürüteceğimiz mülteci merkezlerine ihtiyacımız var” diyen Kurz, kampların nerede kurulacağının bir öneminin bulunmadığını ifade etti.

‘AKDENİZ GÜZERGAHINI KAPATALIM’

Kurz, Avrupa’ya yasadışı yollardan giren sığınmacılara Akdeniz güzergahının kapatılması gerektiğini de savundu: “AB’nin dış sınırlarındaki birini durdurup geri göndermek, Berlin ya da Viyana’da halihazırda bir daireye taşınanları göndermekten daha kolay.”

MERKEL’İN MÜLTECİ POLİTİKASINA TEPKİ

Avusturyalı bakan, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in mültecilere yönelik açık kapı politikasını da eleştirdi. Kurz, Merkel’in politikasını bugün yaşanan sorunların nedeni olarak gösterdi: “Bu yanlış politika birçok hükümet başkanı ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklendi. Bu politika iyi niyete dayalıydı ancak benim için daha başından beri açıktı: insanların orta Avrupa’ya girmesine izin verirsek, daha da fazlası gelir.”

GÜRCİSTAN ÖNERİYE SICAK BAKMIYOR

Kurz’un sözlerinin üzerine bir basın açıklaması yayımlayan Gürcistan Dışişleri Bakanlığı, söz konusu öneriye sıcak bakmadıklarını ifade etti: “Avrupa Birliği’nde bulunan göçmenlerin konaklama konusu, resmi düzeyde hiç gündeme gelmedi. Bu konu Gürcistan’ın gündeminde değildir; (ülkece) çözmemiz gereken sorunlar, bu projenin uygulanmasını imkansız kılıyor.”

PUŞKOV: AB, GÜRCİSTAN’DAN VİZE KARŞILIĞINDA BİR ŞEYLER İSTİYOR

Rus parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin enformasyon komitesi başkanı Aleksey Puşkov, Kurz’un ortaya attığı planın AB’nin Gürcistan’dan vize serbestisi karşısında istediği bir şey olabileceğini öne sürdü.

Puşkov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Avusturya Dışişleri Bakanı (Sebastian Kurz) mültecilerin AB’den Gürcistan’a gönderilmesini önerdi; görünen o ki, bunu vize serbestisi karşılığında yaptı. Gürcistan AB’ye hayır diyebilecek mi merak ediyorum.”

AB Bakanlar Konseyi, Gürcistan vatandaşlarının AB ülkelerine vizesiz seyahat etmesine izin veren düzenlemeyi geçen hafta kabul etmişti. Gürcistan için vizesiz seyahat uygulamasının kabul edilmesi, AB’nin kendi içinde yaşadığı sorunlar nedeniyle gecikmişti.

RS-Ajanslar