Avusturya: Türkiye’nin AB hayali sona erdirilmeli

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Türkiye’de başkanlık sistemine geçiş öngören anayasa değişikliklerinin yapılması kararının çıktığı referandumun, Türk hükümetini AB’den uzaklaştırdığını söyledi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen referandum sonucunun Türk hükümetini demokratik değerlerden ve Avrupa standartlarından biraz daha uzaklaştırdığını ifade etti.

Van der Bellen, “Türkiye’nin AB’ye katılımı giderek daha da uzaklaşıyor” dedi.

‘AB İLE İŞBİRLİĞİ DAHA KARMAŞIK HALE GELECEK’

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz ise referandum sonucunun ‘Avrupa Birliği’ne karşı açık bir sinyal olduğunu’ söyledi.

Referandum sonucunun ‘ülkenin ne denli bölündüğünü gösterdiğini ve bunun ‘AB ile işbirliğini daha da karmaşık hale getireceğini’ söyeleyen Kurz, Türkiye’nin birliğe katılma ‘hayalinin’ sona erdirilmesi gerektiğini savundu.

RS-Ajanslar