Avusturya Savunma Bakanı Doskozil:Türkiye ile mutabakata güven olmaz

Avusturya Savunma Bakanı Doskozil, sığınmacılar konusunda Türkiye ile yapılan mutabakata güven olmayacağını savunarak, Balkan güzergahının daha sıkı bir şekilde kapatılması için çalıştıklarını söyledi.

Suriyeli sığınmacıların Yunanistan üzerinden Batı Avrupa ülkelerine ulaşmak için kullandığı Balkan güzergahının kapatılmasına öncülük ederek eleştirilere hedef olan Avusturya, güzergahın hala tam olarak kapanmadığını savundu.

Avusturya Savunma Bakanı Hans-Peter Doskozil, Alman “Die Welt” gazetesine verdiği demeçte, Balkan güzergahının henüz gerektiği şekilde kapatılmamış olduğunu belirterek, “Avrupa’nın dış sınırlarının şimdiye kadar AB tarafından yeterince korunduğuna inanmıyoruz” dedi.

Yeni sınır koruma girişimi

Doskozil, Avusturya’nın bu nedenle güzergah üzerindeki 15 ülke ve Vişegrad ülkeleriyle (Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan) yeni bir Balkan sınır güvenliği girişimi çerçevesinde yakın işbirliği için çalıştığını açıkladı. Avusturya Savunma Bakanı, girişime dahil olan ülkeler arasında Bulgaristan, Makedonya ve Arnavutluk’un da bulunduğunu kaydetti.

Sınır güvenliğinde polis ve ordunun yakın işbirliği içinde olması gerektiğini vurgulayan Doskozil, “Avusturya’nın kendisinden talep edilmesi ve yeterli kapasitenin bulunması durumunda gelecekte AB içi ve dışındaki ülkelere sadece insani yardım çerçevesinde değil, sınır güvenliği konusunda yardım sunmaya hazır olduğunu’ belirtti. Yeniden bir sığınmacı akınıyla karşı karşıya kalınması durumunda sınır güvenlik girişimine bağlı ülkelerin hızlı bir şekilde harekete geçmesi gerektiğini belirten Doskozil, kriz durumlarında katılımcı ülkeler arasında düzenli bilgi akışı ve işbirliğinin sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

“Türkiye mutabakatına güven olmaz”

Türkiye ile 18 Mart’ta imzalanan mülteci mutabakatına güven olmayacağını savunan Avusturya Savunma Bakanı, “Şu an, Ankara’daki hükümetin kapıları yeniden açabileceği olasılığına karşı yoğun hazırlık yapmalıyız” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda geçmişte dile getirdiği tehditlere dikkat çeken Doskozil, “Erdoğan AB için güvenilir bir partner değil” diye konuştu.

Doskozil, Balkan güzergahında halen insan kaçakçılarının faaliyet gösterdiğini ve önemli sayıda sığınmacı bulunduğunu belirterek, şu an Avusturya’ya günde yaklaşık 500 ila bin sığınmacının geldiğini, ancak durumun her an ‘yeniden kötüleşebileceğini’ söyledi.

Dw-Afp