Avusturya Dışişleri Bakanı Kurz: Referandum, bölünmüş bir ülke üretti

Referandum etkinlikleri süresince Türk yetkililerin Avusturya’ya gelmesini istemeyen siyasetçilerden Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, ‘Evet’ sonucuna dair yorumunda, “AB’nin bu ülkeyle işbirliği gelecekte daha da karmaşık hal alacaktır” dedi.

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, referandum sonucunu Twitter hesabından yorumladı.

Kurz, “Referandum sonucu itibariyle, bölünmüş bir ülke olarak üretti. AB’nin bu ülkeyle işbirliği gelecekte daha da karmaşık hal alacaktır’’ dedi. Kurz ayrıca “Bugünden itibaren anlaşılmıştır ki Türkiye AB’nyekesinlikle giremez ve görüşmelerin derhal durdurulması gerekir” diye konuştu.

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