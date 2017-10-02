Avusturya Büyükelçisi Crans Montana’dan sonrasının gerçekten, çözüm için bir sonraki fırsatın öncesi olduğunu söyledi

Kıbrıs’taki görev süresi dolan ve Viyana’ya dönen Avusturya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Karl Mueller KHA’na, Kıbrıs’ın son yıllarda olağanüstü önem kazandığını ve uzun zamandır var olan sorununu çözmesi halinde daha da parlayacağını belirtti; siyasi bir çözüm için daha fazla fırsatlar bulunduğunu ifade etti.

Kıbrıs Haber Ajansı’na bir demeç veren Büyükelçi, Temmuz 2017’de İsviçre’nin Crans Montana kasabasında yer alan ve sonuç alınamadan sona eren barış müzakerelerinden sonra Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerden, Kıbrıs’ın çalkantılı bir bölgedeki rolünden ve ikili ilişkilerden bahsetti.

“Crans Montana’dan sonrası” gerçekten bir çözüm için başka bir fırsatın öncesidir”

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‘Ben iyimserim. “Crans Montana” sonrasının gerçekten ‘bir çözüm için gelecek fırsatın öncesi’ olduğunu düşünüyorum. Son zamanlarda Kıbrıs müzakerelerinde birçok yeni yollar açılmıştır: güvenlik ve garantilerin görüşüldüğünü, masada Türkiye ile ilk kez harita alışverişi yapıldığını düşünün’ dedi.

Büyükelçi Karl Mueller şöyle devam etti:

“Müzakerelerin birçok alanında ilerleme vardır. Haziran ve Temmuz’daki müzakerelerde durum yatışır yatışmaz gelecek yıl içerisinde bunlar bir aşamada faaliyete geçecektir.”

“Belki çözüme yavaş yavaş aşamalarla yaklaşılmalıdır. Sınırlı bir zamanda işe yarayacak her kısmı anlaşmayla daha ileriye gidilebilinecektir.”

“Önemli olan bir çözüm arayışında ısrarlı olmak, depresyona ve boş, ümitsiz duruma düşmemek, daha önceki durumlardan daha olumlu bir sonuca daha da ilerlemek için bir yol olduğunu anlamaktır.”

“Açık söylemek gerekirse, şimdiki durumun, 2004’te ortaya çıkan Annan Planı’nın akıbetinden hemen sonraki durumdan daha iyi göründüğüne inanıyorum.”

Mueller, önemli olanının anlaşmaya varma cesaretini toplamak ve bir kez daha veya bir sonraki adım için halkı heyecanlandırmak olduğunu, halkı hazırlamak için şu ana kadar yapılandan daha fazla hazırlık ve izah etmenin de buna dahil olduğunu vurguladı.

Büyükelçi KHA’na “Bu, tarafların istediği her şeyi alamadığı bir al ve ver olmalıdır. İki taraf ayrıca sürecin başında olumlu bir fark yapabilmesi için halkına önceden konuşmalıdır. Herkes referandumu aklında tutmalıdır” şeklinde konuştu.

Kıbrıs’ın çalkantılı bir bölgedeki rolü

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Kıbrıs’ın yakınındaki birçok ülkeyle çok güçlü kültürel ve tarihi bağları olduğuna işaret eden Avusturya’nın Lefkoşa Büyükelçisi Karl Mueller, şöyle devam etti:

“Kıbrıs coğrafyasından kaçıp kurtulamaz, olası tehlikelere karşı tetikte olmalıdır, bölge gelecekte daha bir süre sorunlu olmaya devam edecektir.”

“1974’ten sonraki kırk üç yılda Kıbrıs’ın aslında istikrar, nispi refah ve barışın bir güvencesi olmuştur. Ben tüm bu bölgenin ve buradaki ülkelerin bir süre daha sorun içinde olacaklarını düşünüyorum. Belki bazı bölgelerde daha da kötüye gidebilir.”

“Aksine Kıbrıs’ın, bunun öncesinde parlak bir geleceği olduğunu düşünüyorum. Ve bu sadece yenilenebilir enerji üretimi için daha da fazla şeyler kullanabileceği güneşlı havasından değildir.”

“Kıbrıs üç kıtanın kesiştiği, yaşayanlarının artan oranda karışık kültürel geçmişinin olduğu, ideal olarak dengeli bir hoşgörünün yol göstericisi olduğu, bölgedeki ülkeler içerisinde ve arasında aktif bir anlayışın önayak olduğu bir ülke örneği olarak görünüyor.”

“Kıbrıs’ın bölgedeki ülkelerle üçlü işbirliği vardır. Kıbrıs sorunu çözüldüğünde Kıbrıs daha fazla parlayacaktır.”

“Kıbrıs son yıllarda, Yunanistan ve bölgedeki üçüncü ülkelerle, başarılı üçlü işbirliği çabalarının mükemmel tesisiyle olağanüstü bir önem kazanmıştır. Ancak her anlamda, eğer uzun zamandan beri devam eden sorununu aşar ve sonunda onu çözerse çok daha fazla parlayıp ışık saçacak, pek çok itibar kazanacaktır.”

İklili ilişkiler

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Büyükelçi, Kıbrıs ve Avusturya arasındaki ikili işbirliğinin düzeyinden çok memnun olduğunu belirtti.

Mueller turizm konusunda, bu yıl adaya gelen Avusturyalı turist sayısının yeni bir boyuta ulaştığını, özellikle Ocak ve Temmuz 2017’de, Kıbrıs’a en az 22,089 Avusturyalı turistin geldiğini, önceki yıl bu sayının 14,986 olduğunu, bunun %47,4’lük bir artış anlamına geldiğini vurguladı.

Avusturya’yı, özellikle Viyana’yı ziyaret eden Kıbrıslıların sayısının da artmakta olduğuna işaret eden Büyükelçi, çok düşük düzeyde olan ticari alışverişlerle karşılıklı yatırımların kriz yıllarından sonra artacak gibi göründüğünü ifade etti.

Dış politika alanındaki işbirliğini öven Karl Mueller, Kıbrıs ve Avusturya’nın, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlardaki birçok sorunla ilgili aynı görüşteki ülkelerle geçmişten gelen işbirlikleri olduğunu anlattı.

İki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerini çeşitli ajans ve kuruluşlardaki görev ve pozisyon adaylıklarında desteklediklerini kaydeden Avusturya Büyükelçi, son iki yıldaki siyasi ziyaretlerden de söz etti ve Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer’in Kasım 2015’teki başarılı ziyaretini hatırlattı.

Karl Mueller, KHA’na, 2013’ten itibaren çeşitli kurumların, özellikle genelde eğitim sektörü ve yüksek eğitimde, birçok alanda yeni işbirliği yollarının açıldığını belirtti.

Bazı alanlarda ortak çalışmaların yürütüldüğüne ve bu çalışmaların arttığına işaret eden Mueller, büyükelçiliğin başarıyla düzenlediği müzik etkinlikleri gibi etkinlikleri hatırlattı.

Büyükelçi Karl Mueller, Uygulamalı Sanatlar öğrencilerinin yaptığı, Kıbrıs Üniversitesi ve Dışişleri Bakanlığı binasında bulunan iki heykel açılışını, Pafos2017 Kültür Başkenti etkinlikleri dizisi içerisinde Avusturya’nın katılımıyla gerçekleşen çeşitli projeleri örnek gösterdi.