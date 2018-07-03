Avusturya Başbakanı AP’da ülkesinin göç ve iltica konulardaki öncelikleri hakkında konuşacak

1 Temmuz 2018 tarihinde AB Dönem Başkanlığını üstlenen Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, salı günü Avrupa Parlamentosu’nun (AP) genel oturumunda, ülkesinin başkanlık dönemindeki, göç ve iltica konuları dâhil öncelliklerini sunacak.

Avusturya’dan önce AB Dönem Başkanlığını yürüten Bulgaristan’ın Başbakanı Boyko Borisov, AP’ın genel oturumunda ülkesinin dönem başkanlığı sırasındaki çalışmalarını değerlendirecek ve devamla Kurz “Koruyan bir Avrupa” genel başlığı altında Avusturya’nın AB başkanlığının önemli öncelikleri hakkında konuşacak.

Avusturya, dönem başkanlığı sırasında “güvenlik ve yasadışı göçe karşı mücadele konusuna , sayısallaştırma yoluyla refah ve rekabet gücü sağlama ve Avrupa komşulukta istikrar ve Doğu Balkanlar ile Güney Doğu Avrupa’nın AB perspektifleri” konularına odaklanacak.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker genel oturuma katılacak ve toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyecek.