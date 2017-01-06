Avustralya ile Singapur arasında Serbest Ticaret Anlaşması yenilendi

Avustralya ve Singapur arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalandı.

Anlaşma, Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong’un Avustralya’ya yaptığı resmi ziyaret sırasında imzalandı.

İki ülke, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması çerçevesinde uyuşturucuyla mücadele, savunma, ticaret, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğini geliştirecek.

Buna göre, her yıl 14 bin Singapur askeri, Avustralya’nın kuzeyindeki Queensland eyaletinde yer alan Shoalwater Körfezi ve Townsville’de kurulacak üste eğitim alacak.

Askeri üs, Singapur Adası’ndan 10 kat daha büyük bir alanda kurulacak.

Serbest Ticaret Anlaşması yenilendi

Lee’nin ziyareti sırasında 2003’ten bu yana yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması da revize edildi. Serbest Ticaret Anlaşmasının yeni hali, gelecek yıl uygulanmaya başlanacak.

Revize edilen anlaşma, iki ülke arasında bürokratik işlemlerin azaltılmasını ve ticari şirketlere daha serbest hareket etme imkanı sağlanmasını öngörüyor.

Ajanslar