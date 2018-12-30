Avrupa’nın en yoğun trafikli şehirleri belli oldu

Avrupa kentleri arasında trafiği en yoğun olan şehirler belli olurken, İstanbul’un bu listenin dördüncü sırasına yerleştiği görüldü.

Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, trafiği en yoğun kentleri konu alan araştırmayı inceledi. PRNet’in Inrix verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, İstanbul, Avrupa kentleri arasında trafiği en yoğun olan dördüncü şehir olarak belirlendi. Listenin başına yerleşen şehir ise Moskova oldu. Moskova’yı ikinci sıradan en yoğun trafikle Londra takip ederken, üçüncü sıraya Paris’in yerleştiği görüldü. Araştırma trafiğin en yoğun olduğu saatler baz alınarak hazırlanırken, sürücülerin en çok nerelerde trafikte kalması üzerine oluşturuldu.

EN ÇOK KAZA HABERLERİ KONUŞULDU

PRNet ve Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesinde konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. 2018 yılı içerisinde gerçekleştirilen medya araştırmasında, trafik başlığı altında 197 bin 444 haber yansıması tespit edildi. Yazılı mecralara yansıyan trafik haberleri içeriklerine göre incelendiğinde, en çok kaza haberlerinin medyaya yansıdığı tespit edildi.