Avrupa’nın en kirli denizlerinden olan Karadeniz temizlenebilir mi? (görüntülü haber)

Momizat

Kas 29

Karadeniz, on yıllar boyunca endüstriyel ve tarımsal atıkların boşaltıldığı bir alan olarak kullanıldı. Denizdeki ekosistem o kadar kötü bir hal aldı ki, bilim

Karadeniz, on yıllar boyunca endüstriyel ve tarımsal atıkların boşaltıldığı bir alan olarak kullanıldı. Denizdeki ekosistem o kadar kötü bir hal aldı ki, bilim

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