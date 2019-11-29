Avrupa’nın en kirli denizlerinden olan Karadeniz temizlenebilir mi? (görüntülü haber)
Karadeniz, on yıllar boyunca endüstriyel ve tarımsal
atıkların boşaltıldığı bir alan olarak kullanıldı.
Denizdeki ekosistem o kadar kötü bir hal aldı ki, bilim
insanları bazı bölgelerinde yaşam olmadığını açıkladı.
Durumu tersine çevirmek için ne gibi adımlar atıldı? Bu
adımların neticesinde Karadeniz kurtarıldı mı?
BBC muhabiri Jonah Fisher, bölgedeki ülkeleri ziyaret
ederek, denizin temizlenip temizlenmediğini araştırdı.
www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50595261