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Avrupa’nın en kirli denizlerinden olan Karadeniz temizlenebilir mi? (görüntülü haber) Reviewed by Momizat on . Karadeniz, on yıllar boyunca endüstriyel ve tarımsal atıkların boşaltıldığı bir alan olarak kullanıldı. Denizdeki ekosistem o kadar kötü bir hal aldı ki, bilim Karadeniz, on yıllar boyunca endüstriyel ve tarımsal atıkların boşaltıldığı bir alan olarak kullanıldı. Denizdeki ekosistem o kadar kötü bir hal aldı ki, bilim Rating: 0
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Avrupa’nın en kirli denizlerinden olan Karadeniz temizlenebilir mi? (görüntülü haber)

Haber Tarihi:: 29 Kasım 2019 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Karadeniz, on yıllar boyunca endüstriyel ve tarımsal
atıkların boşaltıldığı bir alan olarak kullanıldı.

Denizdeki ekosistem o kadar kötü bir hal aldı ki, bilim
insanları bazı bölgelerinde yaşam olmadığını açıkladı.

Durumu tersine çevirmek için ne gibi adımlar atıldı? Bu
adımların neticesinde Karadeniz kurtarıldı mı?

BBC muhabiri Jonah Fisher, bölgedeki ülkeleri ziyaret
ederek, denizin temizlenip temizlenmediğini araştırdı.

www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-50595261

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