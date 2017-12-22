Avrupalıların en acil çevresel kaygıları: Artan atık miktarı ve hava kirliliği

Eurobarometer sonuçlarına göre iklim değişikliğinden sonra Avrupalıları kaygılandıran en acil çevresel sorunlar: hava kirliliği ve artan atık miktarlarıdır. Genel olarak Avrupalılar üye devletlerin çevre sorunlarını azaltmak amacıyla bireysel önlemler almalarına rağmen, artan bir sayı da çevre sorunlarını ortak bir yolla AB’nin kendisinin göğüslemesi gerektiğine inanıyor.

Avrupa vatandaşlarının çevreye karşı davranışlarıyla ilgili son özel araştırma 23 Eylül – 2 Ekim 2017 tarihleri arasında Eurobarometer tarafından 28 üye devlette gerçekleştirildi. Farklı sosyal ve demografik gruplardan toplam 27 bin 881 kişi yüz yüze kendi ana dillerinde sorulan soruları yanıtladılar.

Buna göre, çevrenin korunmasının kendileri için ne kadar önemli olduğu sorusuna Kıbrıslıların %87’si (%+ 15) ve Avrupalıların %57’si (%+ 3) “çok önemli” olarak yanıt verdi.

Eurobarometer vatandaşlar arasında genel olarak büyük bir kaygı kaydetti. Eurobarometer tarafından üç yıl önce gerçekleştirilen son araştırmadan sonra Avrupalıların çevreyle ilgili kaygıları hâlâ yüksek düzeyde olmaya devam ederken, beş kişiden dördü çevre konularının günlük sağlıklarını ve hayatlarını etkilediğini vurguladı. Buna göre sorulanların %90’nı günlük ürünlerde bulunan kimyasal maddelerin etkilerinden kaygı duyduklarını belirtti. Aynı gösterge Kıbrıs’ta %80’e ulaşıyor.

Hava kirliliğinin göğüslenmesinde bireysel sorumluluk artmaktadır: Sorulanların %87’i çevreninin korunmasında kişisel bir rol görürken – 3/2’si vatandaş olarak daha çok şey yapabileceklerine (Kıbrıslıların %58’i tamamen hemfikir ve %29’u bu açıklamayla hemfikir) inanıyor.

Bu büyük kirleticilerin dokunulmaz olması gerektiği anlamına gelmiyor: Hemen hemen Avrupalıların tümü (%94) büyük kirleticilerin neden oldukları zararları karşılama konusunda birincil sorumluluğa sahip olduklarına inanıyorlar (Kıbrıslıların %83 bununla tamamen hemfikir %14’ü kısmen hemfikir).

Bireysel eylemler: Geri dönüşüm için atıkların sınıflandırılması (AB’de %65 – Kıbrıs’ta %58), yerel ürünler satın almak (AB’de %43 – Kıbrıs’ta %53), ve enerji tasarrufu (AB’de %35 – Kıbrıs’ta %35) Avrupalıların çevrenin korunması yönünde gerçekleştirdikleri en sık faaliyetlerdir. Eurobarometreye göre “umut verici” bir gelişme de, Avrupalıların %72’si plastik torba kullanımını azalmış olması (Kıbrıs’ta %22) ve hatta %38’i bunu son aylarda yapmaya başlaması.

AB’nin rolü: araştırma sonuçları çevrenin korunması ve vatandaşların sağlığı konusunda AB’nin rolü ile ilgili olarak güven ve büyük beklentiler ortaya çıkardı. Ankete cevap verenlerin 3/2’sinden fazlası çevre korunması konusunda kararların AB ile ortaklaşa alınması gerektiğine inanıyor – 2014’deki son araştırmaya kıyasla %7 artış – ortalamanın üzerine %17 artışla Finlandiya listede ilk sırada yer alıyor. Kıbrıslıların %75’i AB eylemleriyle hemfikir olduklarını açıklarken %25’i ulusal eylemleri tercih ediyor.

Buna rağmen tüm AB’de büyük farklılıklar gözetlenmektedir: Hollanda ve Almanya’da her beş kişiden dördü ortak bir politikayı desteklerken, Hırvatistan ve Çek Cumhuriyeti’nde bu rakam her iki kişiden birdir. Büyük bir rakam ise (%+ 8) AB’nin çevre prototiplerini iyileştirmeleri için AB dışındaki ülkelere yardım etmesini istiyor.

Politika karışımı ile ilgili olarak, Avrupalılar bir dizi önlemlere hemen hemen eşit destek gösteriyorlar: yeni çözümler için araştırmalar ve yatırımlar, çevre kirleticilerine daha ağır cezalar, daha sıkı yasalar ve kurallar, insanların daha çevreyle ilgili alışkanlıklar edinmesi için ekonomik teşvikler ve doğru bilgilendirmeler.

Ortamdaki hava kalitesini iyileştirmek için, sanayi alanlarında ve enerji üretiminde daha sıkı kontroller yapılması ve yeni arabaların kontrolleri daha sonuç verici önlemler olabilir. Avrupalıların yaklaşık yarısı hava kalitesinin son yıllarda kötüleştiğine inanıyor. Kıbrıslıların %69’u hava kalitesinin kötüleştiğine, %29’u aynı kaldığına, %5’i iyileştiğine inanıyor.