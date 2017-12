Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Avrupalıların %17’si konaklamalarını internet üzerinden (çevrimiçi) yapıyor Reviewed by Momizat on Ara 22 . Eurostat'ın 2017'de yaptığı bir araştırmaya göre, Avrupa Birliği içerisindeki bireylerin %17'si, 12 ay içerisinde oda, daire, ev, tatil evi, vs gibi konaklamala Eurostat'ın 2017'de yaptığı bir araştırmaya göre, Avrupa Birliği içerisindeki bireylerin %17'si, 12 ay içerisinde oda, daire, ev, tatil evi, vs gibi konaklamala Rating: 0