Avrupalıların %17’si  konaklamalarını internet üzerinden (çevrimiçi) yapıyor

Eurostat’ın 2017’de yaptığı bir araştırmaya göre, Avrupa Birliği içerisindeki bireylerin %17’si, 12 ay içerisinde oda, daire, ev, tatil evi, vs gibi konaklamaları web siteleri veya başka özel kişilerin özel amaçlarıyla ilgili uygulamaları üzerinden yaptı.

Aynı konuda Kıbrıs’ın oranı da, Avrupa Birliği’nin en düşük oranı olarak %4 oldu. Bu oranın yarısı (%2) konaklama rezervasyonlarını ilgili web sitelerinden veya herhangi bir web sayfasından değil çevrimiçi uygulamalardan yaptılar.

Ulaşım hizmetlerini çevrimiçi ayarlamak daha az alışılmış görülüyor. Avrupa Birliği içerisinde bireylerin yaklaşık %8’i bunu uyguluyor. Yine bu da ilgili web sitelerin ve uygulamalardan yapılıyor. 25-54 yaş arası (%22) kişiler çevrimiçi konaklama rezervasyonlarını başka bir özel bireyden yapmaları daha alışılmışken ulaşım hizmetlerini başka bir özel kişiden ayarlamak 16-24 yaş arası (%14) gençler arasında daha popüler görünüyor.

Kıbrıs’ta nüfusun sadece %1’i ulaşım hizmetlerini çevrim içi alıyor, hiçbiri (%0) ilgili bir uygulamadan veya siteden yapmıyor. Bu oran Avrupa Birliği içerisindeki en düşük oran oluyor.

Ülke ve oranlara bakıldığında, 16-74 arası yaklaşık her 3 kişiden 1’inin konaklamasını başka bir özel birey üzerinden bir web sitesinden veya bir uygulama üzerinden gerçekleştiren ülke Birleşik Krallık, oranı %34 oluyor. 5’te bir ve %22 ile onu Lüksemburg, %21 ile İrlanda, %20 ile Malta ve Hollanda izliyor. Buna karşın verisi bulunan üye ülkeler arasında en düşük orana sahip olan ülke %1 ile Çek Cumhuriyeti oluyor. Onun ardından %4 ile Kıbrıs, %6 ile Portekiz ve Romanya, %7 ile Hırvatistan geliyor.

Ulaşım hizmetlerini başka bir özel birey üzerinde herhangi bir web sitesi veya uygulamayla ayarlayan bireylerin en yüksek oranı da, %27 ile Birleşik Krallık’ta görülüyor. Ardından %20 ile Estonya ve %17 ile İrlanda geliyor. Ölçeğin diğer ucunda en düşük oranlarla, %1 ile Kıbrıs, %2 ile Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Portekiz ve Romanya yer alıyor.

Hemen hemen bütün üye ülkelerde, diğer kişiler üzerinden konaklama için bir web sitesi veya uygulamayı kullanan bireylerin oranı ulaşımdan daha yüksek oluyor. Estonya konaklamada %15 ve ulaşımda %20 ve Çek Cumhuriyeti konaklama %1 ve ulaşım %2 olmak üzere son sıralarda bulunuyor.