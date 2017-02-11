Avrupalılardan ‘Müslüman göçmen konusunda’ Trump’a destek (infografik)

ABD Başkanı Trump’ın 7 Müslüman ülke vatandaşına vize yasağı getirmesi dünya genelinde farklı tepkilere neden oldu. Daha çok bu karara yönelik sert eleştiriler öne çıktı.

Donald Trump hükümetinin yargı engeline rağmen desteklediği yasağa Avrupalıların büyük bölümünün destek verdiği ortaya çıktı.

İngiliz Chatham House adlı düşünce kuruluşu tarafından yapılan bir araştırmaya göre tepki çeken bu yasağa Avrupa kamuoyu çoğunluk itibariyle destek veriyor.

Destek veren ülkeler arasında Polonya yüzde 71 ile birinci sırada. Polonya, Macaristan ile birlikte Suriyeli mültecilerin AB’de üye ülkelere dağıtılması fikrine de sert muhalefet eden ülkeler arasındaydı. 10 bin kişinin ankete katıldığı 10 ülke arasında sadece İspanya’da Müslüman ülkelerden bundan sonra göçmen gelmesin diyenlerin oranı yüzde 50’nin altında yer aldı.

http://tr.euronews.com/2017/02/10/avrupalilardan-musluman-gocmen-konusunda-trumpa-destek?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#link_time=1486758960