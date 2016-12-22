Avrupalılara göre mültecilerle ilgili durum kötüye gidiyor

İtalyanların yüzde 79, Fransızların yüzde 67 ve İngilizlerin yüzde 53 son yılda ülkelerindeki mültecilerle ilgili durumun kötüleştiğini düşünüyor.

Almanya ve İspanya’da bu görüşe katılanların oranı yüzde 45’i bulurken Polonyalıların sadece yüzde 35’i bu yönde görüş bildirdi. Söz konusu araştırma Sputnik haber Ajansı için Ifop şirketi tarafından gerçekleştirildi.

Araştırmaya katılan Almanların sadece yüzde 16’sı, Fransızların, İspanyolların ve İngilizlerin yüzde 7’si, Polonyalıların yüzde 6’sı ve İtalyanların yüzde 2’si mültecilerle ilgili durumda iyileşme belirtilerini gördüğünü ifade etti.

Durumdan memnun olmayanların çoğunu sağ partilerin taraftarları ve 35 yaşın üzerindeki insanlar oluşturuyor. Farklı siyasi görüşlere sahip olanların bu konuda hemfikir oldukları Polonya’nın ve farklı yaş gruplarına ait olan katılımcıların neredeyse aynı görüş ifade ettikleri Almanya’nın bunun istisnaları olduğu ortaya çıkarıldı.

Araştırmaya katılan ABD’lilerin yüzde 38’i mültecilerle ilgili durumun kötüleştiği görüşünü ileri sürerken, yüzde 19’u durumun iyileştiğini düşünüyor. Yüzde 33’üne göre ise bu konuda hiç değişiklik olmadı.

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