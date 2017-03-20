Avrupalılar AB’nin korunması için 60 şehirde gösteri düzenledi (görüntülü haber)
Kendilerini “Pulse of Europe (Avrupa’nın Nabzı)” olarak adlandıran bir grubun sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine dün Avrupa Birliği ülkelerinde ortak gösteriler düzenlendi. Frankfurt’tan Viyana’ya, Amsterdam’dan Brüksel’e 60’a yakın farklı şehirde binlerce kişi meydanlarda buluştu. Konserler ve çeşitli etkinliklerle renklenen gösterilerde Avrupalı değerlerinin ve Avrupa Birliği’nin korunması çağrısı yapıldı.
http://tr.euronews.com/2017/03/20/avrupalilar-ab-nin-korunmasi-icin-60-sehirde-gosteri-duzenledi?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#link_time=1489989471