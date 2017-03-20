Avrupalılar AB’nin korunması için 60 şehirde gösteri düzenledi (görüntülü haber) Reviewed by Momizat on . Kendilerini “Pulse of Europe (Avrupa’nın Nabzı)” olarak adlandıran bir grubun sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine dün Avrupa Birliği ülkelerinde ortak gösteri Kendilerini “Pulse of Europe (Avrupa’nın Nabzı)” olarak adlandıran bir grubun sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine dün Avrupa Birliği ülkelerinde ortak gösteri Rating: 0
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Avrupalılar AB’nin korunması için 60 şehirde gösteri düzenledi (görüntülü haber)

Haber Tarihi:: 20 Mart 2017 Bu haberi yazdır Bu haberi yazdır

Kendilerini “Pulse of Europe (Avrupa’nın Nabzı)” olarak adlandıran bir grubun sosyal medyadan yaptığı çağrı üzerine dün Avrupa Birliği ülkelerinde ortak gösteriler düzenlendi. Frankfurt’tan Viyana’ya, Amsterdam’dan Brüksel’e 60’a yakın farklı şehirde binlerce kişi meydanlarda buluştu. Konserler ve çeşitli etkinliklerle renklenen gösterilerde Avrupalı değerlerinin ve Avrupa Birliği’nin korunması çağrısı yapıldı.

http://tr.euronews.com/2017/03/20/avrupalilar-ab-nin-korunmasi-icin-60-sehirde-gosteri-duzenledi?utm_medium=Social&utm_campaign=Echobox&utm_source=Twitter&utm_term=Autofeed#link_time=1489989471

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