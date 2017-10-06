Avrupalı Parlamenterler, AB Zirvesinde görüşülecek konulara odaklandı

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) çarşamba günkü oturumunda 19-20 Ekim tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleşecek göç ve iltica konuları dâhil Avrupa Zirvesi’nin gündemindeki konular ele alındı.

Parlamenterler, Almanya’da yapılan seçimlerin sonuçları ve İspanya’nın Katalonya bölgesinde yapılan referandum konusunu da görüştüler.

Avrupa Zirvesi’nin savunma konularına ve Avrupa Birliği – Türkiye ilişkilerine odaklanacak. AB27 liderleri ayrıca, Britanya’nın Avrupa Birliği’nden çıkmasıyla ilgili yapılan müzakereler üzerine de görüş teatisinde bulunacaklar.

Kıbrıslı Parlamenter Lefteris Christoforou, (EPP ve DİSİ), Genel Kurul çalışmaları sırasında yaptığı konuşmada Kıbrıs’taki son gelişmelere ve özellikle işgal rejiminin Türk işgali altındaki bölgelerde ikamet eden Kıbrıslı Rumlara gönderilen insani yardımdan harç alma kararına atıfta bulundu.

Christoforou, Avrupa Birliği’nin tepki göstermesi ve Avrupalı Parlamenterlerinin “güçlü bir mesaj göndermek” amacıyla Türkiye’ye verilmesi öngörülen fonlara karşı olumsuz oy kullanmaları çağırısında bulundu.