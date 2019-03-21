Avrupalı muhafazakarlar Orban’ın partisinin üyeliğini askıya aldı…”Orban’ın EVP’den ayrılmaması iyi bir gelişme değil”

Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi’nden Macaristan Başbakanı Orban’ın partisine ceza geldi. Göçmen karşıtı Orban’ın partisinin üyeliği askıya alındı.

Macaristan’da göçmen karşıtı sağ popülist Başbakan Viktor Orban’ın partisi Fidesz’in, Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi’ne (EPP) üyeliği askıya alındı.

Sağ muhafazakar partilerin oluşturduğu siyasi grup, ikinci bir karara kadar partinin üyeliğinin askıya aldığını duyurdu. Karar, Avrupa Halk Partisi’nin Brüksel’de düzenlediği toplantıda 3’e karşı 190 delegenin oyu ile alındı. Siyasi grubun lideri Joseph Daul, karara ilişkin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, alınan karar kapsamında Fidesz’in parti toplantılarına katılmayacağını, oy hakkına sahip olmayacağını ve görevler için aday gösteremeyeceğini belirtti.

Avrupa Parlamentosu’ndaki EPP Grup Başkanı Manfred Weber, Fidesz’in yeniden gruba katılması için gerekli olan koşulları değerlendirmek için bir teftiş komitesi kurulacağını söyledi. Komiteye Avrupa Konseyi Başkanı Herman van Rompuy’un liderlik edeceği belirtildi.

Avrupa Halk Partisi’nin kararı, göçmen karşıtı kampanyaları ve tartışmalı yargı reformu nedeniyle eleştiri oklarının hedefinde olan Orban’ın liderliğindeki partiye disiplin cezası verilmesi yönündeki artan baskıların ardından geldi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve EPP içerisindeki 13 parti Fidesz partisinin ihraç edilmesi için çağrıda bulunmuştu. Juncker bugün Deutschlandfunk radyosuna yaptığı açıklamada da “Bence Sayın Orban temel Hristiyan Demokrat değerlerden uzaklaşıyor. Bu nedenle onun yeri EPP’nin dışı” dedi.

Macaristan’da hükümetin vergi gelirleriyle ilgili başlattığı bir kampanyada Juncker, yasadışı göçü desteklemek ve ABD’li milyarder George Soros’un kuklası olmakla suçlanmıştı. Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük grup olan EPP, Soros’un kurduğu Orta Avrupa Üniversitesi’nin ülkede faaliyet göstermesini engelleyen adımlar atılmasını da eleştiriyor. Üniversite, baskılar nedeniyle bazı bölümlerini Viyana’ya taşıma kararı almıştı.

Orban’dan açıklama

Macaristan Başbakanı Orban, Brüksel’de yaptığı açıklamada kararın gönüllük esasına dayalı olduğunu söyledi. Orban, partisinin üyeliğinin askıya alınmadığını ancak Macaristan’da hukukun üstünlüğüne ilişkin bağımsız bir komisyon tarafından yapılacak değerlendirme tamamlanana dek gönüllü olarak EPP’ye katılımının durdurulduğunu söyledi.

Orban’ın partisine yönelik politika EPP içerisinde görüş ayrılığına neden oluyor. Orban’ın, İtalya’daki göçmen karşıtı Kuzey Ligi partisinin lideri olan Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ile Avrupa Parlamentosu’nda yeni bir grup kuracağı konusunda endişe yaşanıyor. Mayıs ayında düzenlenecek olan Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesi yeni bir siyasi grup kurulmasının, EPP’de oy kaybına neden olabileceği belirtiliyor.

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Alman basını…”Orban’ın EVP’den ayrılmaması iyi bir gelişme değil”

Alman basını Orban’ın partisinin EVP üyeliğinin askıya alınması tartışmalarını yorumluyor.

Avrupa Parlamentosu’ndaki en büyük siyasi grup olan Avrupa Halk Partisi’nden Macaristan Başbakanı Orban’ın partisine ceza geldi. Göçmen karşıtı Orban’ın partisinin üyeliği askıya alındı. Augsburger Allgemeine konuyu şöyle yorumluyor:

“Hristiyan Demokratların sağ ve sol cenahtan popülistlerle demagoglara karşı yürüttükleri seçim kampanyasının tam da ortasında Viktor Orban adeta siyasi rakiplerin, bu grubun içine soktuğu Truva Atı’na dönüştü. Son ana kadar dik kafalılığını sürdürmekle kalmadı, kendini Brüksel’de bir kahraman gibi de gösterdi. Avrupa Parlamentosu’ndaki EVP’li (Avrupa Halk Partisi) dostlarının, onu kontrol altında tutmak için Macaristan’a üç kişilik bir heyet gönderecek olması Orban adına bir utanç. Buna rağmen Orban‘ın EVP’den ayrılmaması iyi bir gelişme değil. Verdiği tepki başına buyruk biri olduğunu ve öyle de kalacağını gösteriyor.”

Aynı konu Rhein Neckar gazetesinin yorum sayfalarında şu satırlarla değerlendirilmiş:

“Nihayetinde EVP Fidesz’e ve Orban’a muhtaç olmaya devam ediyor. Budapeşte otokratının onayı olmadan ne Manfred Weber ne de başka biri Avrupa Birliği Komisyon Başkanlığı görevine seçilebilir. CDU (Hristiyan Demokrat Birlik) Genel Başkanı Kramp-Karrenbauer görüşme öncesinde bir uzlaşı ortamı yaratmaya çalışsa da başarılı olamadı. Nasıl olsun ki? Orban’la sürdürülen çatışmanın ana aktörü Hristiyan Demokratların ta kendisiydi. Geçici ihraç kabul edilebilir bir uzlaşma formülü gibi görünse de problemin özü ortadan kalkmış değil. Tuna metropolü Budapeşte’de hukuk devletini ortadan kaldırmayı amaç edinmiş bir parti iktidarda. Bunu ancak Macarlar halledebilir.”

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