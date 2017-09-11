Avrupalı işçi sendikalarından İstanbul’daki toplantıya boykot kararı

Avrupalı işçi sendikaları, Türkiye’de sendikacılara ve sivil topluma baskı uygulandığı gerekçesiyle İstanbul’da yapılacak ILO’nun 10’uncu Avrupa Bölge Toplantısı’nı boykot etme kararı aldı.

Avrupalı işçi sendikaları, Türk hükümetinin son dönemdeki baskıcı politikalarına tepki göstermek için Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) gelecek ay İstanbul’da yapmayı planladığı toplantıyı boykot etme kararı aldı.

Alman Sendikalar Konfederasyonu (DGB) Başkanı Reiner Hoffmann’ın boykot kararlarını bir mektupla Federal Alman Çalışma Bakanlığı’na bildirdiği öğrenildi.

DW Türkçe’nin sorularını yanıtlayan Hoffmann, Türkiye’de son dönemde demokrasi, işçi hakları, örgütlenme özgürlüğü gibi konularda yaşanan gelişmelerden rahatsız olduklarını, buna tepkilerini göstermek istediklerini söyledi.

Sistematik baskı tepkisi

Hoffmann, “Türkiye’de son aylarda sendika üyesi on binlerce çalışan büyük ölçüde Kanun Hükmünde Kararnameler dayanak gösterilerek, gerekçe sunulmaksızın ve hukuki itiraz hakkı tanınmaksızın işten çıkartıldı, sosyal güvenlik sisteminin dışına itildi” diye konuştu.

İnsan hakları aktivistlerinin sistematik baskı altında olduklarını, sahte, gerçek dışı bahanelerle tutuklandıklarını söyleyen Hoffmann, “Bu yolla Türkiye’de baskı, korku iklimi yaygınlaştırılarak eleştirel sivil toplum susturulmaya çalışılıyor’ şeklinde konuştu.

Hoffmann, bu gelişmeler ışığında ILO’nun bölgesel toplantısının İstanbul’da yapılmasını uygun görmediklerini belirtirken, şu görüşleri dile getirdi:

“ILO bölgesel toplantısının Türk siyasi liderliği tarafından basında kötüye kullanılması, istismar edilmesi tehlikesi bulunmaktadır. Türkiye’deki baskıcı iç politika ve sınırlandırılmış basın özgürlüğün nedeniyle, bu etkinlik yaşanan mevcut gelişmelerle dürüst bir şekilde yüzleşmeye de katkı sağlamayacaktır. Bu nedenlerden ötürü DGB, İstanbul’daki bölgesel konferansa katılamaz, katılmak da istemez.”

Kriz aşılamadı

Türk hükümeti toplantıya ev sahipliği yapmak istediğini ILO’ya iletmiş, geçtiğimiz yıl ILO Yönetim Kurulu’nun olumlu yanıtı sonrasında Haziran ayında toplantının İstanbul’da yapılması için bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Ancak DW Türkçe’nin edindiği bilgilere ILO’nun en önemli uluslararası toplantılarından olan 10’uncu Avrupa Bölge Toplantısı’nın 2-5 Ekim tarihlerinde İstanbul’da yapılmasına Avrupalı işçi sendikaları itiraz etti.

İşçi temsilcileri Türkiye’de sivil topluma ve sendikalara dönük baskıların arttığına işaret ederek, ILO toplantısının Türkiye yerine başka bir ülkede yapılmasını talep etti.

Sendikalar, toplantının ILO’nun merkezinin bulunduğu İsviçre’nin Cenevre kentine alınması ya da başka bir tarihe ertelenmesi önerdiler.

Ancak yoğun görüşme trafiğinden sonuç alınamaması üzerine Avrupalı işçi sendikaları, toplantıyı boykot etme kararı aldı.

Alman Sendikalar Konfederasyonu (DGB) yetkilileri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ile Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) temsilcilerinin de İstanbul’daki toplantıya katılmayacağını, genel bir boykot kararı alındığını kaydettiler.

ILO’nun her dört yılda bir gerçekleştirilen Avrupa Bölgesel Toplantılarında, yaklaşık 51 ülkeden hükümet, işveren ve işçi temsilcileri bir araya gelerek ekonomik ve sosyal meseleleri ele alıyor, bölgesel öncelikleri masaya yatırıyor.

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