Avrupalı gençler AB’ye olumlu bakıyor

Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki gençlerin çoğunluğu Avrupa Birliği’ne olumlu bakıyor. Avrupalı gençlere göre AB’nin en büyük problemi ise terör.

Avrupalı gençler Avrupa Birliği’ne (AB) sıcak bakıyor. Bertelsmann Vakfı’nın yaptığı kamuoyu araştırması zaman zaman Avrupa Birliği karşıtı söylemlerde bulunan hükümetlere karşın gençlerin birliğini istediğini ortaya koyuyor.

Merkezi Almanya’nın başkenti Berlin’deki Bertelsmann Vakfı’nın yaptırdığı ankete göre Almanya ve Avusturya’nın yanı sıra doğu Avrupa ülkelerindeki gençlerin büyük çoğunluğu Avrupa Birliği’ne olumlu bakıyor. Ankette hükümetleri kısmen AB karşıtı söylemlerde bulunmasına rağmen gençlerin yine de AB’yi tercih ettiği ortaya çıktı.

Araştırma kapsamında Almanya, Avusturya, Polonya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Macaristan’da 15 ila 24 yaş arası yaklaşık 3 bin gence Avrupa Birliği’ne (AB) dair sorular yöneltildi. 30 Ocak – 13 Şubat arasında yapılan anketten çıkan sonuç gençlerin dörtte üçünün AB’ye sıcak baktığını gösterdi.

Gençler reform istiyor

Araştırmaya göre Almanya’da yüzde 87, Macaristan’da yüzde 79, Avusturya’da yüzde 77, Polonya’da yüzde 76, Çek Cumhuriyeti‘nde yüzde 73 ve Slovakya‘da yüzde 70’i AB üyeliğine olumlu bakıyor. AB’den ayrılmayı isteyenler azınlıkta kalırken, gençler daha çok birliğin reforma ihtiyacı olduğunu düşünüyor. AB’de reforma gidilmesini isteyen gençler Macaristan‘da yüzde 64, Polonya ve Slovakya’da yüzde 64, Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 60’u buluyor.

Başka ülkelerde serbest çalışma, eğitim, yaşama imkanı sağlaması ve iklim değişikliklerine karşı ortak önlem alma çabalarının gençlerin AB’ye olumlu bakmasında etkili olduğu görüldü. Gençler, Birlik’in en önemli kazanımının da barış olduğu görüşünde.

İslamcı terör en büyük tehdit

Araştırmanın yapıldığı ülkelerdeki gençlerin dile getirdiği AB’nin güncel en büyük sorunu ise İslamcı terör. Polonya’da İslamcı terör ve radikal İslamcıları bir tehdit olarak görenler yüzde 83’e ulaşırken, Almanya’da bu oran yüzde 64.

AB’nin ikinci büyük sorunu ise yüzde 70 ile göç olarak görülüyor. Çevre kirliliği, iklim değişikliği ve buna bağlı felaketler üçüncü sırada yer alıyor. Avrupa toplumlarında artan milliyetçilik ve yabancı düşmanlığını da yüzde 60 Alman genci bir tehdit olarak görüyor.

Dw