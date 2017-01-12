Avrupalı aşırı sağcı liderler Almanya’da buluşacak

Aralarında Geert Wilders ve Le Pen’in de olduğu aşırı sağcı Avrupalı liderler 21 Ocak’ta Koblenz’deki bir konferansta buluşacak. Ancak bu konferans AfD’yi ikiye böldü.

Koblenz’deki konferansta İslam karşıtı Hollandalı siyasetçi Geert Wilders ile İtalya’daki Kuzey Ligi’nden Matteo Salvini’nin de aralarında bulundukları Avrupalı aşırı sağcı liderlerin bir araya gelmesi bekleniyor.

AfD partisinin iki önemli ismi Georg Pazderski ile Alexander Gauland, AfD lideri Frauke Petry’nin 21 Ocak’ta Almanya’nın Koblenz şehrinde düzenlenecek konferansa katılmayı planlamasına karşı çıktı.

Georg Pazderski, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, “Bence Kuzey Ligi bize hiç yakışmıyor” dedi. Pazderski ayrıca Fransız Ulusal Cephe’nin (FN) sosyalist bir parti olduğunu ve bundan dolayı çekinceleri olduğunu ifade etti.

AfD ile FN ortak bir şekilde iltica başvurusunda bulunan yüzlerce insanın Avrupa’ya gelmesini şiddetli bir şekilde eleştirmelerine rağmen ekonomi konusunda farklı düşüncelere sahipler. Le Pen’in partisi korumacı bir çizgiyi destekliyor. AfD ise Euro’ya karşı olsa da daha liberal bir çizgiyi savunuyor. Alman parti belli devlet hizmetlerinin özelleştirilmesini talep ederken ‘devletin karışmasını’ ret ediyor ve rekabetçi pazarları tercih ediyor.

Pazderski ile Gauland’ın eleştirdikleri bir diğer nokta ise, Frauke Petry’nin kararını partinin önemli isimleriyle tartışmadan kamuya bildirmesi. Petry, toplantıya katılacağını kararını parti yetkililerine mail yoluyla bildirdikten az sonra Twitter üzerinden paylaşmıştı. Gauland ise Petry’nin bu davranışını ‘garip’ bulduğunu ifade etti. Gauland ‘Petry nezaket kurallarına uyup kararını bir gün sonra da paylaşabilirdi’ diye konuştu.

Anketlerde AfD’nin oy oranı yüzde 15

Bu son tartışmanın parti içindeki iktidar kavgasını ortaya koyduğu belirtiliyor. Partinin içinde bir kanat daha da sağa yönelmeyi hedeflerken partinin eş başkanı Jörg Meuthen gibi bazı isimler daha ılımlı bir çizgide ilerlemekten yana.

Frauke Petry ise geçen yıl Fransa’daki FN ya da Avusturya’daki Özgürlük Partisi’ne ne kadar yakın oldukları sorusuna cevap olarak ‘etiketler üzerinden tartışma yürütmek istemediğini” söylemişti. Meuthen ise AfD’nin FN’in yanında yer almadığını ifade etmiş ve Le Pen’in partisinin ‘AfD’ye uzak olan temel nasyonalist ve sosyalist fikirleri savunduğunu’ söylemişti.

Başbakan Angela Merkel’in göçmenler konusundaki liberal fikirlerine karşı olan AfD son yılda pek çok seçimde büyük destek görmüştü. Bir sonraki genel seçimler eylülde düzenlenecek, anketlere göre AfD’ye destek şu anda yüzde 15 düzeyinde.

Dw-Reuters-Dpa