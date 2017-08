Avrupa’daki terör saldırılarının kronolojisi

Paris, Brüksel, İstanbul, Manchester ve şimdi de Barcelona. Avrupa metropolleri geçtiğimiz yıllarda çok sayıda terör saldırısına maruz kaldı. İşte Avrupa’daki saldırıların kronolojisi.

Ağustos 2017, Barcelona

Barcelona’nın en işlek caddelerinden Las Ramblas’ta bir minibüs insanların arasına daldı. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 80’den fazla kişi yaralandı. Polis, olayı bir terör saldırısı olarak nitlendirdi. Saldırıyı IŞİD üstlendi

Haziran 2017, Londra

Üç saldırganın bulunduğu kargo aracı Londra Köprüsü’ndeki yayaların üzerine sürüldü. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Mayıs 2017, Manchester

Amerikalı şarkıcı Ariana Grande’nin konseri sonrası Salman Abedi adlı terörist kendini havaya uçurdu. 23 kişi hayatını kaybederken, 120 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerin çoğu çocuktu. En küçüğü ise sekiz yaşındaydı.

Nisan 2017, Stockholm

İsveç’in başkenti Stockholm’de bir saldırgan kullandığı kamyoneti önce insan kalabalığı üzerine, daha sonra da bir alışveriş merkezine sürdü. Beş kişinin öldüğü saldırıda 15 kişi de yaralandı. Polis, aynı gün 39 yaşındaki bir Özbek’i saldırı şüphelisi olarak tutukladı.

Mart 2017, Londra

Bir saldırgan, Londra’nın merkezindeki köprüde bir otomobili yayaların üzerine sürdü ve bir polisi bıçakladı. Dört kişi hayatını kaybetti. İngiliz güvenlik güçleri saldırganı vurdu.

Şubat/Mart 2017, Paris

Orly Havaalanı‘nda bir kişi devriye gezen polisin silahını almaya çalışırken vuruldu. Şubat ayı başında ise Louvre Müzesi yakınlarında bir Mısırlı elinde palayla bir askeri devriyeye saldırmaya kalkınca vuruldu.

Ocak 2017, İstanbul

Yeni yıl gecesi Reina gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası düzenlenen operasyonlarda saldırıdan sorumlu Özbek vatandaşı Abdülgadir Masharipov tutuklandı.

Aralık 2016, Berlin

Almanya’nın başkenti Berlin’de Noel’den kısa bir süre önce bir Noel pazarı saldırıların hedefi oldu. Bir IŞİD militanı, kaçırdığı bir TIR’ı Noel pazarındaki insanların üzerine sürmüş ve 12 kişi hayatını kaybetmişti. Tunuslu saldırgan birkaç gün sonra Milano‘da polis tarafından vurularak öldürüldü.

Temmuz 2016, Nice

Fransa Ulusal Günü’nde Fransa’nın ünlü liman kenti Nice’te düzenlenen saldırıda, saldırgan yüksek hızla kullandığı kamyonu kutlamalara katılan kalabalığın üzerine sürdü. Saldırıda 86 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi.

Mart 2016, Brüksel

Brüksel Havaalanı’nda ve bir metro istasyonunda İslamcı saldırganların düzenlediği bombalı saldırılarda 32 kişi yaşamını yitirdi.

Ocak 2016, İstanbul

Sultanahmet Meydanı’nda bir IŞİD saldırganının bir turist kafilesinin ortasında intihar saldırısı düzenlemesi sonucu 12 Alman turist hayatını kaybetti.

Kasım 2015, Paris

Stade de France, çok sayıda restoran ve Bataclan gece kulübüne düzenlenen eş zamanlı saldırılarda, IŞİD militanları 130 kişinin ölümüne yol açtı. Saldırılarda yüzlerce kişi de yaralandı.

Şubat 2015, Kopenhag

Arap kökenli 22 yaşındaki bir genç, Danimarka’nın başkentinde bir kültür kafeyi ateşe verdi. Bir kişi öldü. Bir sinagog önünde de bir korumayı vuran saldırgan, daha sonra polis kurşunuyla hayatını kaybetti.

Ocak 2015, Paris

Charlie Hebdo mizah dergisi binası ve bir koşer markete düzenlenen saldırılarda 17 kişi hayatını kaybetti. İki saldırgan daha sonra polisle girdikleri çatışmada öldürüldü. Saldırıyı terör örgütü El Kaide üstlendi.

Mayıs 2014, Brüksel

Bir Fransız İslamcı, Brüksel’de bir Yahudi Müzesi’nde dört kişiyi vurarak öldürdü. Kısa süre sonra yakalanan saldırganın Suriye’de savaştığı ortaya çıktı.

Temmuz 2005, Londra

İngiliz pasaportlu dört radikal dinci, metro ve bir otobüste patlayıcıları ateşledi: 56 ölü, 700 yaralı.

Mart 2004, Madrid

İspanya’nın başkentinde yolcu trenlerine yerleştirilen bombaların patlaması sonucu 191 kişi hayatını kaybetti, bin 500 kişi de yaralandı.

