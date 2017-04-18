Avrupa’da Türkiye Tartışılıyor

Referandum sonucuyla ilgili Avrupa’nın birçok ülkesinden açıklamalar geldi. Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, referandumun sonucunun ‘bölünmüş Türkiye’yi’ gösterdiğini belirtti ve Türk yetkililere muhalif sesler ve Avrupa değerlerine saygı göstermesi çağrısı yaptı.

Hollande, Fransa’nın seçimdeki usulsüzlüklerle ilgili suçlamaları not ettiğini belirtti, “Siyasi organizasyonlarını belirlemek tek başlarına Türklere kalmış. Fransa oylamanın adil ve özgür olup olmadığıyla ilgili yabancı gözlemcilerin değerlendirmelerini en dikkatle takip edecek” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı, eğer Türkiye idam cezasını yeniden yürürlüğe koyarsa, bu Türkiye’nin insan haklarına saygı taahhüdü ve Avrupa kurumlarına katılma çabalarına zarar vereceğini söyledi.

Gabriel: ‘Türkiye’yi tecrit etmek istemiyoruz’

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de Türkiye’nin NATO’dan çıkmaması gerektiğini söyledi. Gabriel Bild gazetesine verdiği demeçte, “Türkiye’yi yakın tutmak istiyoruz, dış ilişkilere veya Rusya’ya doğru tecrit etmek istemiyoruz” dedi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği ilgili de konuşan Gabriel, “Bu Türkiye’ye bağlı, Türkiye kendisini Avrupa’dan daha fazla uzaklaştırmamalı, bu kendi çıkarı için de geçerli” dedi.

Gabriel, Brüksel’in yoğun şekilde Türkiye’nin demokratik bir ülke olarak kalması için nasıl etkili olabileceği konusunda diyalog kanallarını açık tutmanın yollarını aramalı dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı ayrıca Almanya’da toplumda bir bölünmeye izin vermeyeceklerini belirtti.

Kurz: ‘Avrupa Birliği ile ilişki daha karışık olacak’

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz referandumun sonucunun Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiyi daha karışık hale getireceğini belirtti. Kurz, ayrıca sonucun Türkiye’nin nasıl bölündüğünü de gösterdiğini kaydetti.

Piri: ‘Avrupa Birliği Kapıları Kapamamalı’

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Kati Piri referandum sonucunun milyonlarca Türk vatandaşının Avrupa değerlerini paylaştığını gösterdiğini söyledi ve “Avrupa Birliği onlara kapılarını kapamamalı” dedi.

Voa