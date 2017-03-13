Avrupa’da Gündem Türkiye-Hollanda Gerginliği

Avrupa Komisyonu, Türkiye’ye diplomatik krizi arttırabileceği gerekçesiyle aşırı açıklamalardan ve tavırlardan kaçınması çağrısı yaptı.

Komisyon sözcüsü basın toplantısında yaptığı açıklamada, “gerilimi daha fazla arttırmaktan kaçınmak ve durumu daha sakinleştirmek önemli” açıklamasında bulundu.

NATO’dan itidal çağrısı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifaka üye ülkelere karşılıklı saygı gösterme, soğukkanlı olma ve ölçülü yaklaşım çağrısı yaptı.

Stoltenberg Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “bizi birleştiren unsurlara odaklanmamız önemli” ifadesini kullandı.

Merkel’den Hollanda’ya destek

Almanya Başbakanı Angele Merkel Hollanda’nın kendisinin tam desteğine ve dayanışmasına sahip olduğunu söyledi. Merkel’in bu açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hollanda’da Türk bakanlara gösterilen tavrı Nazi uygulamalarına benzetmesinin ardından geldi.

Merkel, Türkiye’den Hollanda ve diğer ülkelerle ilgili olarak bu yönde paralellikler kurmamasını istedi.

Merkel, Nazi benzetmelerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti ve “Hollanda benim tam desteğime ve dayanışmama sahip”dedi.

Seibert: “Nazi benzetmesini durdurun”

Alman hükümeti Türkiye’den Hollanda’nın tavrını eleştirirken Nazi benzetmesini durdurmasını istedi.

Merkel’in sözcüsü Steffen Seibert, Merkel’in sadece Almanya’yla ilgili olarak konuşurken değil, Erdoğan’ın diğer Avrupa ülkeleriyle ilgili açıklamalar yaparken de bunu kullanmaması gerektiğini demek istediğini vurguladı.

Seibert, Hollanda’nın Nazi rejimi altında çok acı çektiğini ve onları bu ideolojiyeye yakın göstermenin aşırı olduğunu kaydetti.

Hollanda’dan vatandaşlarına uyarı

Hollanda hükümeti Türkiye’yle ilgili seyahat uyarısını yeniledi. Hollanda, iki ülke arasında artan diplomatik gerilime dikkat çekti ve “Dikkatli olun, Türkiye’de kalabalık alanlardan uzak durun” uyarısında bulundu.

Voa