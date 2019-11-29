Avrupa vatandaşları uluslararası kalkınma konusunda Avrupa politikasını destekliyor

Brüksel’de açıklanan AB’nin kalkınma politikaları ile ilgili Eurobarometre araştırmaları sonuçlarına göre, Avrupa vatandaşları uluslararası kalkınma konusundaki Avrupa politikasını istikrarlı bir şekilde desteklemeye devam ediyor.

Buna göre, her on AB vatandaşından dokuzu kalkınma

işbirliklerinin kalkınma aşamasında bulunan ülke insanlarının desteklenmesinde

önemli olduğu değerlendirmesinde bulunuyor. Gerçekten de son yıllarda gözlenen

eğilim bunu doğrulayarak kalkınma işbirliğini AB ` nin en popüler

politikalarından biri yapmaktadır.

Özellikle Kıbrıs’ta sorulan kişiler “kalkınma

yardımları konusunda Avrupa’da en olumlulardan” olarak

nitelendiriliyorlar.

Ankete katılanların hemen hemen hepsi de (%97) kalkınmakta

olan ülke vatandaşlarına yardım edilmesinin önemli olduğunu söyledi. Bu oran

herhangi bir üye devlette elde edilen en yüksek oran olarak kaydedildi. Buna ek

olarak, on kişiden altısı (%58) bunu “çok önemli” olarak

nitelendirdi.

On kişiden dokuzundan fazlası (%91) kalkınmakta olan

ülkelerde yoksulluğun göğüslenmesinin AB’nin başlıca öncelliklerinden bir

tanesi olması gerektiğine inandıklarını söylerken bu kişiler muhtemelen AB’de

bu şekilde düşünen kişileri oluşturmaktadır.

On kişiden yedisinden fazlası (%71) bunun Kıbrıs hükümetinin

başlıca öncelliklerinden bir tanesi olması gerektiğini belirtirken, her hangi

bir diğer üye devlete kıyasla bu oran 2018’den bu yana 16 birim artış gösterdi.

Kıbrıs’ta sorulanların on kişiden yaklaşık dokuzu (%86) özel

şirketlerin kalkınmakta olan ülkelerde sürdürülebilir kalkınmada önemli bir rol

oynaması gerektiğini belirtirken – bu oran Portekiz’den sonra en yüksek ikinci

oran olarak kaydedildi.

Komisyon raporunda, Kıbrıs’ta sorulanların çoğu (%96),

AB’nin gelişmekte olan ülkelere ekonomik yardım vermesinin daha barışçıl ve

adil bir dünya olmasına katkıda bulunacağına ve bu yardımın düzensiz göçlerin

(%93) önünü kesme yolu olduğuna ya da AB’nin dünyadaki etkisini güçlendirmeye

(%92) yardımcı olacağına inanan kişiler arasında olduğunu belirtmektedir. Bu

kişiler arasında pek çoğu gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun göğüslenmesinin

AB’nin kendi yararına olacağına (%89) inanmaktadır.

Buna ek olarak, Kıbrıs’ta sorulanların ondan dokuzundan

fazlası (%93) gelişmekte olan ülkelere yardım verilmesinin bu ülkedeki

eşitsizliğin azaltılması yolu olduğunu belirtirken bu oran AB’de kaydedilen en

yüksek oran oldu. Bu kişilerin çoğu (%83), istihdam oluşturulması ve her iki

kıtada da sürdürülebilir kalkınma sağlanması amacıyla, AB’nin Afrika ile

işbirliklerini güçlendirmesi ve o ülkelere ekonomik yatırımlar yapılması

gerektiği konusunda görüş ortaya koydu.

Kıbrıs’ta sorulanların, AB’de, gelişmekte olan ülkelerin

desteklenmesi için daha fazla para ödenmesini (%38) destekleyenler arasında yer

alması ihtimalinin büyük olduğu kaydedilmektedir. Buna ek olarak %42’si harcamaların bugünkü

düzeylerde kalmasını destekliyor. Buna rağmen, daha fazla harcanması

gerektiğini söyleyenlerin oranı 2018’den bugüne altı birimlik bir azalma

gösterirken bu düşüş Malta’dan sonra en büyük ikinci düşüş oranı oldu.

Son olarak Kıbrıs’ta sorulan kişiler sıklıkla (%41) eğitimin

gelişmekte olan ülkeler için daha acil bir zorluk olduğuna inanıyor. 2018’e

kıyasla bugün ekonomik kalkınma ve istihdamdan söz etmenin daha olası olduğunu

(%38, +8 birim) ama sağlık konusundan (%40, -11 birim) ya da barış ve

güvenlikten (%37, -9 birim), söz etmenin daha az olası olduğu belirtiliyor.

Genel olarak AB’de Avrupalıların dörtte üçü, her iki kıtada

da istihdam oluşturmak ve sürdürülebilir kalkınmayı güvence altına almak için,

AB’nin Afrika ile ortaklık ilişkilerini güçlendirmesi ve finansal yatırımları

artırması gerektiğine inanıyor. Bunun dışında, Avrupa vatandaşları, kalkınma

işbirliği içinde özel yatırımı teşvik etmek için AB tarafından yapılan çabaları

alkışlıyor. Avrupalıların dörtte üçü, özel sektörün uluslararası kalkınmada

önemli bir rol oynadığına inanıyor.

Avrupa vatandaşları Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

çerçevesinde ortak küresel kalkınma programları yönünde yapılan çalışmalara

destek beyan ediyor. Buna göre öncellikler şöyle sıralanmaktadır: eğitim, barış

ve güvenlik, su ve kanalizasyon, sağlık, gıda güvenliği ve tarım, ekonomik

kalkınma ve istihdam ve insan hakları.

Komisyon devamla, AB vatandaşlarının ondan yedisinden

fazlasının, mali desteğin düzensiz göçlerin göğüslenmesi yolu olduğuna

inanırken, önemli bir oranın da gelişmekte olan ülkelere finansal katkının bu

ülkelerde eşitsizliğin azalmasına yardımcı olduğuna inandıklarını kaydediyor.

Aynı oranda Avrupa vatandaşı gelişmekte olan ülkelere finansal katının AB’nin

küresel etkisini güçlendireceği görüşüne sahip.