“Avrupa Vatandaşları için gıda üzerine güncel bir yaklaşım”

5 Avrupalıdan ikisi gıda güvenliğine kişisel ilgi duyuyor ve sadece 5 kişiden 1’i yemek seçiminde en büyük endişe kaynağının güvenlik olduğunu söylüyor. Avrupalıların çoğu için gıda güvenliği; yeme alışkanlıklarını ve yiyecek tercihlerini etkileyen fiyat, lezzet, besin değeri ve menşei ile birlikte etkili olan birçok faktörden biridir.

Bunlar, ilk Uluslararası Gıda Güvenliği Günü’nde yayınlanan son EFSA Eurobarometer anketinden öğrenilen sonuçlardan sadece birkaçı.

Birleşmiş Milletlere göre “Uluslararası Gıda Güvenliği Günü” tüketicilere, üreticilere ve hükümetlere genellikle kabul edilen bir konuya odaklanma şansı veriyor”. Anket sonuçları gösteriyor ki, Avrupalıların çoğunluğunun (% 55) gıda güvenliği konularında güçlü bir farkındalığa sahip olduğunu ve bunların üçte ikisinin gıda güvenliği konularındaki bilgiler sonucunda tüketim davranışlarını değiştirdiğini göstermektedir…