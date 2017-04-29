AB dışişleri bakanları toplantısı…Avrupa: Türkiye istiyorsa kapı açık; Türkiye: Hatalarını anladıklarını gördüm

AB dışişleri bakanları Malta’da bir araya geldi

Malta’da dün gayriresmi nitelikli toplantıda bir araya gelen AB dışişleri bakanları, aralarında ‘referandum sonuçlarının tanınması ve sonuçlara saygı gösterilmesinin’, ‘müzakerelere devam’ vurgusunun da yer aldığı beş unsurdan oluşan ortak bir zeminde buluştu. AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, zirvede “Türkiye istiyorsa kapı açık. Aramızda görmekten memnun oluruz” mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise “Ben bu olumlu havayı gördüm, hatalarını anladıklarını da gördüm, eğer samimilerse” dedi.

Hürriyet’in haberine göre, Avrupa Birliği, referandum ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) Türkiye’yi denetim sürecine almasının ardından Ankara’ya yönelik atılacak adımlar konusunda üye ülkeleri arasındaki görüş ayrılıklarına rağmen beklenenin ötesinde olumlu bir yaklaşım içine girdi. Malta’da gayriresmi nitelikli bir toplantıda bir araya gelen AB dışişleri bakanları, ortak bir zeminde buluşmayı başardı. Bir bölümüne Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı toplantıdan çıkan sonuç, AB’nin, yaşanan sorunlara göz yummaksızın Türkiye ile yola devam etmek istediğini ancak Ankara’dan da gerekli adımları beklediğini ortaya koyan bir niteliğe sahip. Gayriresmi olması nedeniyle resmi karar alınmayan ancak Türkiye ile ilişkiler konusunda bundan sonraki yönelimi netleştiren toplantıda bakanların uzlaştığı unsurlar AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini tarafından açıklandı. AB’nin buluştuğu ortak noktalar Mogherini’nin ifadeleriyle şöyle:

Referandum sonuçlarını tanıyoruz

Türkiye de dahil olmak üzere her ülkenin kendi yönetim sistemini belirleme konusunda egemenlik hakkına saygı duyuyor ve bunu tanıyoruz. Türkiye de bunu anayasa değişiklikleriyle referandum aracılığıyla yaptı. Bazı itirazlar olduğunun farkında olmakla birlikte referandum sonuçlarına saygı duyuyoruz. Anayasa değişikliklerinin, Venedik Komisyonu tavsiyeleri ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemleri çerçevesinde uygulanmasını umuyoruz.

Anayasa değişikliklerinin en üst düzeyde ulusal birlik ve kapsayıcılık arayışı içinde, Türk yetkililer tarafından, referandumda kaybeden taraf da dahil olmak üzere, tüm siyasi pozisyonlara saygı gösterilerek uygulanmasını umuyoruz.

Türkiye’ye zarar verme niyetimiz yok

İstikrarlı, güvenli, ekonomik açıdan başarılı bir Türkiye, AB’nin yararına. Niyetimiz hiçbir zaman Türkiye’ye ya da Türk halkına zarar verecek bir şey yapmak değil ve olmayacak. Tam tersine birçok alanda karşılıklı olarak vatandaşlarımızın yararına olacak yapıcı işbirliği arayışındayız. Türk vatandaşları diyaloğumuzun ve işbirliğimizin odağında.

Müzakarelere devam

Katılım müzakereleri sürüyor. Ne askıya alındı ne de sona erdi. Bununla birlikte herhangi bir müzakere başlığının açılmasına yönelik bir çalışma içinde değiliz. Üyelik kriterleri son derece açık ve Türkiye bunları gayet iyi biliyor. Eğer Türkiye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun bize aktardığı ve anladığım kadarıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçtiğimiz saatlerde dile getirdiği gibi katılım müzakerelerine ilgi duyuyorsa bunun gerektirdiklerini gayet iyi biliyor. Özellikle de insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve medya özgürlüğünün de dahil olduğu temel özgürlükler, idam cezası, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri konusunda. Bunlar Türkiye’nin, bir AB adayı ülke fakat aynı zamanda bir Avrupa Konseyi (AK) üyesi olarak uymasının beklendiği ilkeler. Bu konuda AK ile çok yakın bir şekilde çalışma konusunda kararlıyız.

Çavuşoğlu, Malta’nın Valletta kentinde düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’nın ardından katılımcı bakanlarla aile fotoğrafı çektirdi.

‘Üyelikten memnun oluruz’

Müzakerelerin, katılım kriterlerinin son derece açık olduğu bir süreç bağlamında sürdüğünü vurgulayan ve artık Türkiye’nin devam etme ve Avrupa ailesinin bir parçası olma konusunda istekli olup olmadığını açıklama zamanının geldiğini söyleyen Mogherini, “Kulübün kuralları açık. Girmek istiyorlarsa ne yapacaklarını biliyorlar. Aramızda görmekten memnun oluruz ancak onların tarafında bir netleştirmeye ihtiyaç var. Biz nerede durduğumuz konusunda gayet açığız” dedi.

Temaslar sürecek

Farklı görüşlerin açık sözlü, yapıcı aynı zamanda da sakin bir şekilde dile getirildiği toplantıdan Türk yetkililerle bundan sonra izlenecek yolun belirlenmesi konusunda görüşülmesi kararı da çıktı. Bu kararın ilk adımı olarak Mogherini ile Çavuşoğlu ikili bir görüşme gerçekleştirdi. Gelecek haftalarda da üzerinde uzlaşılan beş temel unsur bağlamında izlenecek yollar çeşitli düzeylerde ele alınacak. AB kaynakları, ekimden önce Türkiye konusunda belirleyici bir adım atılma ihtimalini düşük görüyorlar.

‘Olumlu havayı gördüm’

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB ülkelerinin artık hatalarını anlamaya başladığını belirterek, “Bizimle iş birliği yapacaksanız, bizimle diyalog içinde olacaksanız, bize karşı çifte standarttan uzak durun. Bizimle samimi olun ve açık olun… Türkiye ile ilişkileri nasıl düzelteceğiz diye soruyorlar. Hangi adımları atmamız lazım? Ben de düşüncelerimi, kendilerinin de kabul etmeye başladıkları hatalarını yüzlerine samimi bir şekilde söyledim ” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye ile müzakerelerin devam etmesi yönünde alınan kararın da bir söz olarak kalmaması ve uygulamaya geçirilmesi gerektiğini ifade ederek şöyle devam etti: “Ben bu olumlu havayı gördüm, hatalarını anladıklarını da gördüm, eğer samimilerse.”

Almanya kalkan oldu

Almanya, yaptığı açıklamayla toplantının seyrini etkiledi. Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, “Alman hükümeti müzakerelerin iptaline kesinlikle karşı, bu tamamen yanlış bir tepki olur” dedi. Türkiye konusunun iç politika unsuru olarak kullanılmasını da eleştirerek, “Evde, ‘Artık Türkiye ile konuşmuyoruz’ diye alkışlanmayı isteyenler Türkiye’de hiçbir şeyi değiştirmeyecek” dedi. Fransa da Almanya’nın pozisyonuna yakın bir duruş sergiledi. Türkiye aleyhtarı yaklaşımı dikkat çekici boyutlara ulaşan Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz ise “Katılım yanılsamasına bağlı kalmak tamamen yanlış olur. Türkiye ile temasa evet, üyeliğe hayır” diye konuştu. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, AB’nin göç anlaşmasıyla Avrupa’nın güvenliğini Türkiye’nin ellerine bıraktığını, diyaloğun çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Çifte standart uygulanmamalı. Türkiye’ye ihtiyacımız olduğunda diğer konuları unutuyoruz. Türkiye’ye vurmak istediğimizde göç anlaşmasını unutuyoruz” dedi.

———–

AB Türkiye’ye Kapıyı Aralık Bıraktı

Avrupa Birliği Türkiye’ye kapıyı kapamadı, aralık bıraktı. Bununla birlikte Ankara’nın insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında kriterleri karşılama isteği olup- olmadığı konusunda daha açık mesajlar vermesi gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili olarak konuşan Avrupa Birliği Dış Politika Temsilcisi Federica Mogherini, bazı dışişleri bakanlarının şüphelerine rağmen Avrupa Birliği’nin Türkiye ile üyelik müzakerelerine devam kararı aldığını söyledi.

Bununla birlikte Mogherini, “Aday ülke olarak devam etme isteklerini belirtmek, ailemize katılma konusundaki ilgilerini açıklamak onların (Türkler’in) işi” dedi.

Mogherini, “kulübün kuralları açık” ifadelerini kullandı.

Mogherini bu açıklamayı Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Malta’daki zirvesi sırasında yaptı.

Kurz: “Erdoğan birçok eşiği geçti”

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebatian Kurz ise bazı üye ülkeler için Türkiye’de ölüm cezasının geri getirilmesinin eşiği aşmak anlamına geleceğini kaydetti.

Kurz Malta’nın başkenti Valetta’daki zirve sırasında yaptığı konuşmada, Erdoğan’ın birçok gazeteciyi hapse atarak ve darbe girişimi sonrası baskıcı politikalarla zaten eşiği aştığını belirtti.

——-

Avrupa Birliği: ‘Türkiye AB’nin Stratejik Ortağı’

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Mogherini, ‘Biz, Türkiye de dahil olmak üzere bütün ülkelerin bağımsız olarak kendi yönetim sistemine karar verme hakkını tanıyoruz ve saygı duyuyoruz’ dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Malta’nın başkenti Valetta’da düzenlenen AB Gayri Resmi Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında basın açıklamasında bulundu.

“Gymnich Toplantıları” ismiyle bilinen toplantıları oldukça faydalı, verimli, yapıcı ve önemli olarak değerlendiren Mogherini, “Türkiye ile samimi ve açık bir görüş alışverişinde bulunduk. AB üyesi ülkelerle Türkiye’nin mevcut durumunu ve ilişkilerimizin geleceğini değerlendirdik.” dedi.

Mogherini, yapılan gayri resmi toplantılarda resmi kararlar alınmadığına dikkati çekerek, “Biz, Türkiye de dahil olmak üzere bütün ülkelerin bağımsız olarak kendi yönetim sistemine karar verme hakkını tanıyoruz ve saygı duyuyoruz.” diye konuştu.

Türkiye’de gerçekleştirilen referandum sonrasında itirazların olmasına rağmen çıkan sonuçlara saygı duyduklarını ifade eden Mogherini, “Yapılan anayasa değişikliğinin uygulanması hakkındaki değerlendirmeyi öncelikle Venedik Komisyonu’nun tavsiyelerine ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) gözlemlerine ve özellikle yayımlanacak son raporuna göre yapmayı bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Mogherini, Türkiye’de yapılacak anayasa değişiklerinin uygulanmasında en üst seviyede milli birliğin amaçlanmasını ve siyasi iradenin de tüm siyasi görüştekilere saygı duymasını beklediklerini hatırlatarak, “Avrupa Birliği, istikrarlı, güvenli, ekonomik olarak başarılı ve demokratik bir Türkiye’den yana.” şeklinde konuştu.

“Türkiye AB’nin Stratejik Ortağı”

Türkiye’deki Anayasa değişikliğinin uygulamaya konulduktan sonra Kopenhag kriterlerini yerine getirip ve en sonunda AB üyesi olup olmayacağı yönündeki bir soruya da Mogherini, şöyle cevap verdi:

“Bu ağırlıklı olarak uygulamaların nasıl gerçekleşeceğine bağlı olacak. Çünkü takvim henüz belli değil. Bazı uygulamalar hemen yürürlüğe girebilir, bazıları da zaman alabilir. Bu Türkiye’nin (anayasa) değişikliklerini nasıl uygulayacağına bağlı olacak. Dolayısıyla bu Türkiye’ye bağlı olacak.”

Mogherini, bir başka soru üzerine Türkiye’nin sadece AB’ye aday bir ülke olmadığını ayrıca AB’nin stratejik ortağı olduğunu söyledi. Türkiye’nin terör ile mücadelede, Suriye krizinde AB için önemli bir ülke olduğunu, G20 üyesi olduğunu, gümrük birliği üyesi olduğunu belirten Mogherini, “Türkiye ile bizim ilişkilerimiz AB üyeliğine kabulün çok ötesinde. AB olarak üyelik müzakerelerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Askıya alınmadı, sona ermedi. Fakat yeni fasılların açılması için şu an sürdürülen bir çalışma da yok.” ifadelerini kullandı.

Ajanslar-Cumhuriyet-Voa