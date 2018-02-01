Avrupa Sayıştayı AB’nin çölleşmeye karşı politikaları çerçevesinde Kıbrıs’ı da ziyaret edecek

Avrupa Sayıştayı (AS) çarşamba günü Kıbrıs’a bir deneticiler heyeti göndererek AB’nin çölleşmeye karşı stratejik çerçevesini denetleme çalışmalarına başlayacağını açıkladı. Araştırma sonuçları sel tehlikesi yönetim raporuyla birlikte 2018 yılının sonlarında yayınlanacak.

Avrupa Sayıştayı, bu fenomene göre önceleri verimli olan toprakların sürekli bir şekilde kurak hale gelerek verimsizleştiğini vurguladı. Yapılacak kontrollerle AB’de çölleşme tehlikesinin ne denli sonuç verici bir şekilde göğüslenebileceği değerlendirilecek.

Avrupa Sayıştayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, toprak erozyonu, kuraklık ile birlikte buharlaşmayı artıran daha yüksek sıcaklıklar çölleşme tehlikesini daha çok artırıyor. Bu durum, İspanya’nın büyük bir bölümünde, güney İtalya, güney Portekiz, güney-doğu Yunanistan, Kıbrıs ve Bulgaristan ve Romanya’nın Karadeniz bölgelerinde daha tehlikeli boyutlarda görülüyor.

Avrupa Sayıştayı elinde bulunan araştırmaların İspanya’nın %44’ü, Portekiz’in %33’ü ve Yunanistan’ın hemen %20’sinin yüksek toprak erozyonu tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Çölleşme ile mücadele için Ulusal Eylem Planına göre, Kıbrıs topraklarının %57’si çölleşme tehlikesi konusunda kritik bir noktada bulunuyor.

Çölleşmeyle ilgili projelere verilen AB fonları, Avrupa Kırsal Kalkınma Tarım Fonu, LİFE ve AB araştırma programları gibi çeşitli kaynaklardan gelmektedir.

Şu ana kadar AB üyesi 13 ülke Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Anlaşması (UNCCD) çerçevesinde çölleşmeden etkilendiklerini açıkladılar ve şimdi deneticiler bu ülkelerden beşine ziyaret gerçekleştiriyorlar. Bu ülkeler: Romanya, Kıbrıs, İtalya, İspanya ve Portekiz.

Şu ana kadar UNCCD çerçevesinde etkilendiklerini açıklayan 13 ülke ise şunlar; Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Malta, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya ve İspanya.

Avrupa Sayıştayı üyesi ve denetim yetkilisi Phil Wynn Owen, “çölleşme gıda üretiminin azalmasına, verimli toprakların kaybolmasına, fiziksel gücün azalmasına neden olur. Tüm bunlar devamla yoksulluk, rüzgârla gelen tozdan dolayı ciddi sağlık sorunları ve biyolojik çeşitliliğin bozulmasını getirir. Çölleşme ayrıca geçim kaybı anlamına gelir ve bundan etkilenen nüfusun göç etmesine neden olur”.

Son olarak, Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele (UNCCD) Anlaşmasında çölleşme fenomeninin “kurak, yarı kurak ve az nemli bozkırlı arazilerin iklim değişikliği ve insani faaliyetler gibi çeşitli faktörlerden kaynaklandığı” belirtilmektedir. Çölleşme, iklim değişikliğinin sadece sonucu değil ama aynı zamanda nedenidir. Ayrıca sürdürülebilir olmayan arazi yönetim uygulamaları nedeniyle de ortaya çıkar. İklim değişikliğini tetikler, araziler çölleşir, karbonu saklama yeteneği azalır ve sonuç olarak emilecek sera gazlarının hacmini azaltır.

Kha