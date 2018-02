Go To... AB Haber Haberler Özel Haberler Medya Hakkımızda Yasal Uyarı Arşiv Künye İletişim

Avrupa Sayıştayı AB’nin çölleşmeye karşı politikaları çerçevesinde Kıbrıs’ı da ziyaret edecek Reviewed by Momizat on Şub 01 . Avrupa Sayıştayı (AS) çarşamba günü Kıbrıs'a bir deneticiler heyeti göndererek AB'nin çölleşmeye karşı stratejik çerçevesini denetleme çalışmalarına başlayacağı Avrupa Sayıştayı (AS) çarşamba günü Kıbrıs'a bir deneticiler heyeti göndererek AB'nin çölleşmeye karşı stratejik çerçevesini denetleme çalışmalarına başlayacağı Rating: 0