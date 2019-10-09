Avrupa Parlamentosu’nun yeni Türkiye raportörü Amor oldu (ispanyolca) Reviewed by Momizat on Eki 09 . Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni Türkiye raportörü, İspanyol Nacho Sanchez Amor oldu. Amor'un Türkiye raportörlüğü görevine getirilmesi, AP Komisyonunda görüşü Avrupa Parlamentosu'nun (AP) yeni Türkiye raportörü, İspanyol Nacho Sanchez Amor oldu. Amor'un Türkiye raportörlüğü görevine getirilmesi, AP Komisyonunda görüşü Rating: 0