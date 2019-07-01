Avrupa Parlamentosu yeni başkanını seçecek

Yeni seçilen Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Avrupa Parlamentosu’nun 2-4 Temmuz tarihleri arasında yapılacak olan toplantılarına katılacaklar. Milletvekilleri çarşamba günü yeni başkanı ve 14 başkan yardımcısını; perşembe günü de beş üst düzey yetkiliyi seçecekler.

Milletvekilleri, daimi ve alt komisyonlara karar verecek; böylelikle Avrupa Parlamentosu’nun 9’uncu Dönem çalışmaları başlayacak. Gelecek haftalarda komiteler ilgili başkan ve başkan yardımcılarını seçmek için ilk toplantılarını yapacaklar.

Taslak gündeme göre milletvekilleri 20-21 ve 30 Haziran zirve sonuçlarını perşembe günü Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk ve Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşecekler.

Pazartesi günü öğleden sonra Strasburg’daki Avrupa Parlamentosu binası önünde bayrakları göndere çekme töreni düzenlenecek. Salı günkü oturum, milletvekilleri adaylıklarını Avrupa Parlamentosu’nun en üst mevkisine sunmadan önce Avrupa Marşı, Beethoven’in Ode to Joy (mutluluğa övgü) ile başlayacak.

Kurallara göre başkanlık için adaylar ya siyasi bir grup veya 38 milletvekili tarafından önerilecek. Adaylık başvuru süreleri salı sabahki oturumda açıklanacak ve aynı gün saat 19.00’da (yerel saatle) tartışılacak.

3 Temmuz Çarşamba günü milletvekilleri gelecek iki buçuk yıl için başkanlarını seçecekler. Adaylar, gizli oyla yapılacak seçimden önce kısa bir açıklama yapabilecekler. Bir adayın seçilmesi için kullanılan geçeli oyların salt çoğunluğunu. %50 + 1 alması gerekiyor.

İlk turda aday seçilemezse, aynı aday veya diğer adaylar ikinci tur için aday olabilecekler ve eğer gerekirse aynı koşullarda üçüncü tur yapılabilecek. Üçüncü turda da kimse seçilmezse en yüksek oyu alan iki aday dördüncü tur için yarışacak ve bu turda en yüksek oyu alan aday kazanacak.

Yeni başkan seçilir seçilmez başkan yardımcıları ve yetkililerin seçim öncesinde bir toplantı yapabilecek.