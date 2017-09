Avrupa Parlamentosu’ndan ücretsiz internete onay (english)

Avrupa Parlamentosu, üye ülkelerdeki halka açık alanlarda reklamsız ve kişisel verilerin güvence altına alındığı ücretsiz internet projesini onayladı.

Strazburg’da toplanan Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu, Portekizli Sosyal Demokrat üye Carlos Zorrinho’nun “WiFi4EU” olarak bilinen üye ülkelerde kamuya açık alanlarda ücretsiz ve güvenli internet bağlantısını öngören tasarısını oylayarak kabul etti.

98’e karşı 582 üyenin kabul oyu verdiği tasarı hakkında 9 üye de çekimser oy kullandı.

“Tüm vatandaşlar eşit kalitede internet erişimine sahip olacak”

Raportör Zorrinho, “WiFi4EU projesi yakında tüm Avrupa’da gerçeğe dönüşecek güçlü bir siyasi hedefti” diyerek AB içerisinde geliri ve sosyal statüsüne bakılmaksızın tüm vatandaşların eşit kalitede internet erişimine sahip olacağını kaydetti.

Kabul edilen tasarıya göre, ilk etapta AB içindeki 6 binden fazla noktada hastaneler, kütüphaneler, resmi kuruluşlar ve alışveriş merkezleri başta olmak üzere halka açık alanlarda ücretsiz internet bağlantısı sağlanacak.

Ücretsiz internet bağlantısında reklam olmayacak ve veri güvenliği temin edilecek.

Projeyi hayata geçirecek şehirler “ilk gelen alır” yaklaşımıyla seçilecek ve en az 3 yıl projeyi mali desteksiz yürütebilme kapasitesine sahip olanlar tercih edilecek. AB, yapılan harcamaları daha sonra karşılayacak.

İnternet bağlantısını yerel dil ve bir başka AB resmi dilinde sunan belediyeler proje desteği kabulünde tercih nedeni olacak.

Milliyet-Ajanslar

WIFI gratuit et rapide dans les lieux publics

Ce midi, le Parlement européen votera l’initiative WIFI4EU. « Notre objectif est de fournir une connexion Internet gratuite de haute qualité à 6000 communautés locales pour commencer. Offrir une connexion gratuite et rapide pour réduire la fracture numérique constitue une réelle opportunité pour de nombreux citoyens européens » se félicite Marc Tarabella, eurodéputé PS en charge de la Protection des consommateurs et du marché intérieur.

WIFI4EU : les citoyens égaux face au numérique

« WIFI4EU représente une opportunité pour chaque citoyen européen d’obtenir un accès gratuit et de qualité à Internet. Il est important que les Européens soient égaux face à l’accès au numérique » explique l’Eurodéputé Tarabella.

« Ces points d’accès, appelés aussi hotspots, pourront être placés dans les espaces publics comme les gares, les parcs mais aussi les bibliothèques, les centres de loisirs ou les hôpitaux. »

« Nous avons aussi tenu, lors des négociations, à ce que soit respectée la protection des données. Les informations personnelles des utilisateurs ne seront pas utilisées à des fins commerciales ou administratives. »

Fracture numérique rime avec fracture sociale

Les personnes qui n’ont pas accès aux nouvelles technologies sont mises à l’écart dans de nombreux domaines. Entre 15 et 25% des emplois sont trouvés via le web et plus de 92% des grandes entreprises utilisent leur site Internet à des fins de recrutement.

Face à la consultation de données, au commerce en ligne, au courrier électronique ou à l’utilisation d’un ordinateur, une fracture « numérique » se creuse, une fracture sociale et un frein pour une recherche d’emploi ou d’une quelconque information.

À ce fossé s’en rajoute un autre. Difficile de ne pas faire mention de la forte disparité entre les régions urbaines et rurales. En 2015, 71% des ménages européens avaient accès à une connexion fixe rapide, mais seulement 28 % dans le milieu rural.

Comment postuler pour faire partie des 6000 ?

Les autorités locales devront postuler sur une plateforme en ligne dédicacée à ce projet selon le principe du premier arrivé, premier servi.

Les communautés financeront alors la connectivité ainsi que la maintenance. L’Europe contribuera pour 120 millions € à la réussite du projet. Les points d’accès seront placés pour une durée de minimum 3 ans.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20170908IPR83454/wifi4eu-new-eu-scheme-for-free-internet-access