Avrupa Parlamentosu’ndan Afrika’ya Marshall yardımı önerisi

AP Başkanı Antonio Tajani, Avrupalıları Afrika’ya milyarlık hacimde Marshall yardımı yapmaya çağırdı. ABD tarafından II. Dünya Savaşı sonrasında 16 ülkeye Marshall Planı uyarınca kalkınma yardımı yapılmıştı.

Avrupa Parlamentosu AP Başkanı Antonio Tajani Avrupalıları Afrika’ya milyarlık hacimde Marshall yardımı yapmaya çağırdı. ABD tarafından II. Dünya Savaşı sonrasında 16 ülkeye Marshall Planı uyarınca kalkınma yardımı yapılmıştı.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani Afrika’dan Avrupa’ya devam eden mülteci akınına ilişkin olarak Alman Funke medya grubuna yaptığı açıklamada, “Ya acilen bir şeyler yapmamız gerek, ya da önümüzdeki 20 yıl içinde milyonlarca Afrikalı Avrupa’ya akacaktır” ifadesini kullandı. Muhafazakâr Avrupa Halk partili (EVP) İtalyan politikacı Tajani şu anda Avrupalıların Afrika’ya milyarlarca euro yatırım yapma zamanının geldiğini de kaydetti.

Ocak ayında Alman Martin Schulz’dan boşalan AP (Avrupa Parlamentosu) görevine seçilen Tajani, Avrapa’nın ekonomik ve diplomatik bir strateji geliştirmesi gerektiğini söyleyerek, sorunların yerinde, Afrika’da çözmenin doğru olacağını belirtti. Tajani, Afrika’da çölleşmenin gittikçe arttığına da dikkat çekerek, bu durumun ekilecek alanları yok ettiğini, bu durumda insanların tarımı bıraktıklarını ve işsiz kaldıklarını vurguladı.

Antonio Tajani ayrıca radikal dinci Boko Haram örgütünün de Batı Afrika ülkelerinde faaliyetlerini devam ettirdiğine işaret ederek, Afrika’da bir eğitim seferberliği başlatılmasını, modern ziraatçılığın geliştirilmesini ve yerel işletme ortaklıkları oluşturulmasını tavsiye etti.

“Libya’da mülteci kampları kurulmalı”

Avrupa’ya mülteci akınının durdurulabilmesi için Libya’da mülteciler için kamplar kurulmasını da talep eden Tajani, “AB’nin bu hedefe yönelik olarak Libya ile mülteci anlaşması imzalaması gerekiyor. Ancak bu kamplarda yeteri kadar donanım, örneğin doktor ve ilaç olması gerekir” diye konuştu.

Bu tür kampların “toplama kampı” gibi algılanmaması gerektiğine işaret eden Avrupa Parlamentosu Başkanı, insanların oluşturulacak kamplarda birkaç ay hatta belki birkaç yıl insan onuruna yakışan şartlarda yaşayabilmesi için finansal kaynak sağlanması gerektiğini vurguladı. Tajani, Boko Haram gibi radikal dinci örgütlerin yok edilebilirse, mültecilerin de kriz bölgesi Batı Afrika’daki evlerine dönme imkânı bulabilecekleri görüşünü de savundu.

Almanya’dan “Afrika İçin Marshall Planı” girişimi

Almanya Kalkınma Bakanı Gerd Müller de Afrika‘dan Avrupa’ya göçün sınırlandırılması için aylardan bu yana Afrika ile birlikte Avrupa yardım planının hazırlanması üzerinde duruyor. Müller Ocak ayında “Afrika İçin Marshall Planı” adlı yardım girişimini kamuoyuna tanıtmıştı. Avrupalıların bakış açısı ile Kuzey Afrika’nın bundan 25 yıl önceki Doğu Avrupa ile paralellikler gösterdiğine değinen Alman Bakan, Kuzey Afrika’nın Avrupa ekonomik bölgesini entegre edilmesi gerektiğini, bunun için adil ticaret anlaşmalarına ihtiyaç bulunduğunu söyledi.

Sovyetlerin etkisinin artması üzerine ABD tarafından II. Dünya Savaşı sonrasında önerilen ekonomik yardım paketi Marshall Planı uyarınca aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 ülkeye ekonomik kalkınma yardımı yapılmıştı.

Dw