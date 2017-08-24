Avrupa Parlamentosu’ndaki Rum milletvekillerinin mektubuna Silikiotis’ten eleştiri

Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) Rum milletvekillerinden dördünün diğer AP milletvekillerine Kıbrıs sorununa ilişkin gönderdikleri mektup, AKEL’in AP Milletvekili Neoklis Silikoitis tarafından eleştirildi.

Politis ve diğer gazeteler, DİKO, EDEK, DİSİ ve Dayanışma Hareketi’nin AP Milletvekilleri Kostas Mavridis, Dimitris Papadakis, Lefteris Hristofu ve Eleni Teoharus tarafından Kıbrıs sorununa ilişkin diğer AP milletvekillerine gönderilen ortak mektuba imza koymayan AKEL’in AP Milletvekilleri Neoklis Silikiotis ve Takis Hacidimitriu’nun mektubu eleştirdiklerini yazdı.

Habere göre, Silikiotis konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu mektubun yazımı ve gönderilmesine öncülük eden Mavridis’in, işin özüyle değil izlenim yaratmakla ilgilendiğini savundu. Silikiotis, mektubun Eylül ayı başlarında, Avrupa Parlamentosu açıkken ve tüm AP milletvekilleri parlamentodayken gönderilmesinden yana olduklarını ifade etti.

Silikiotis, AP’da kimin daha aktif olduğu ve esaslı işler yaptığını herkesin bildiğini belirtti.

Öte yandan Dayanışma Hareketi Başkanı Teoharus, Türkiye ile Almanya arasında son dönemde yaşanan olaylara seyirci kaldığı gerekçesiyle Rum Yönetimi’ni eleştirdi.

Teoharus, Rum hükümetinin AB’nin Türkiye karşısında önlemler almasına destek olmak yerine yaşananlara seyirci kaldığı iddiasında bulundu.

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