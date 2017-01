Avrupa Parlamentosu yeni başkanını pazarlıklar belirleyecek (english)

AP başkanlığı seçimi, 17 Ocak salı günü Strazburg’ta yapılacak.

Avrupa Parlamentosunun (AP) yeni başkanı salı günü yapılacak seçimle belli olacak. Aşırı soldan aşırı sağa 8 grubun da kendi adayları ile katıldığı seçimde galibi, gruplar arasındaki pazarlıklar ve ittifaklar belirleyecek.

AP Başkanı Martin Schulz’un yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından başlayan süreçte sona yaklaşıldı. AP başkanlığı seçimi, 17 Ocak’ta Strazburg’ta yapılacak. Adayların konuşmalarının ardından oy verme işlemine geçilecek.

İlk turlarda sonuca ulaşılması beklenmiyor

Seçimlerin ilk üç turunda, salt çoğunluk aranacak. Grupların üyeleri üzerindeki etkisini sınırlandırmak için gizli oylama yapılacak.

İlk üç turda salt çoğunluk sağlanamazsa dördüncü ve son tura geçilecek. Bu kez en çok oyu alan iki aday yarışacak ve seçilebilmek için basit çoğunluk aranacak. 2014 yılındakinin aksine seçim öncesi, grupların adaylar üzerinde görüş birliğine varamaması nedeniyle, yeni başkanın seçimin son tura kalması bekleniyor.

AP başkanlığı için, sekiz grup da kendi adayıyla seçime katılma kararı aldı. Buna karşın, seçimlerin son turunun, Hristiyan demokratların çatı yapılanması Avrupa Halk Partisinin (EPP) adayı İtalyan Antonio Tajani ve Sosyalistler ve Demokratlar Grubunun (S&D) İtalyan lideri Gianni Pittella arasında geçmesi bekleniyor.

All you need to know about the election of the new Parliament president

Parliament will kick off the second half of its five-year term with the election of a new president, 14 vice-presidents and five quaestors during next week’s plenary session. On 17 January MEPs will elect a successor to current president Martin Schulz, who is stepping down and will then go on to decide on who will be vice-presidents and quaestors. Read one to find out more about what they do, who is eligible to stand and how they are elected and follow the votes live on our website.

