Avrupa Parlamentosu üyesi Takis Hacıyeorgiu:”Türkiye’nin saldırıları sert bir dille kınanmalı”

Hacıyeorgiu, Mogherini’den, Türkiye’nin operasyonlarını sona erdirmesi ve Suriye toprağından çekilmesi için ne gibi eylemlerde bulunma niyetlerinin olduğu konusunda bilgi istedi.

AKEL’in Avrupa Parlamentosu Milletvekili Takis Hacıyeorgiu’nun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini’ye Türkiye’nin Afrin bölgesindeki operasyonu nedeniyle acil bir soru yönelttiği bildirildi.

Haravgi gazetesine göre, Hacıyeorgiu, Mogherini’den, Türkiye’nin operasyonlarını sona erdirmesi ve Suriye toprağından çekilmesi için ne gibi eylemlerde bulunma niyetlerinin olduğu konusunda bilgi istedi.

Mogherini’ye, Türkiye’nin, geniş bölgedeki istikrarı dinamitleyen ve Suriye’de siyasi çözümün olmasına yönelik AB’nin taahhüdünü ve desteklerini alaşağı eden son eylemleri konusunda hemfikir olup olmadığını da soran Hacıyeorgiu, Türkiye’nin saldırılarının en sert şekilde kınanmasını istedi.

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