Avrupa Parlamentosu üyesi Mavrides: AB bankalar birliğinin üçüncü ayağından vazgeçiyor

Avrupa Parlamentosu üyesi Milletvekili Costas Mavrides, Avrupa Birliği’nin bankacılık mevduatlarının korunmasını sağlayan üçüncü ayağından vazgeçmekte olduğunu belirtti.

Mavrides, Avrupa vizyonunun sadece ilke ve değerlerle ilgili olmadığına, vizyonunda aynı zamanda üye ülkelerin reel ekonomilerinin fiili birleşmesinin de bulunması gerektiğine dikkat çekti.

EPIO ve Kıbrıs’taki Avrupa Komisyonu Temsilciliği tarafından Brüksel’de düzenlenen “Avrupa’nın Geleceğiyle” ilgili ortak basın seminerine katılan bir grup Kıbrıslı gazeteciye konuşan Costas Mavrides, artmakta olan Alman görüşleri lehine bir dengesizlik bulunduğunu, bunun Güney Avrupa hesabına yapıldığını ifade etti.

Mavrides, “Üye ülkeler için değişik hızlı bir Avrupa Birliği değil, Avrupa Birliği’ni artıran senaryoyu seçiyoruz. Bizi bir arada dayanışma ve ortak değerler tutabilir” şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği’nin mevduat bankacılığının üçüncü ayağından vazgeçmesini değerlendiren Costas Mavrides, kefillerin 100.000 avroya kadar olan teminat paralarının sorumluluğunun üye ülkelere ait olduğunu, bir Avrupa kuruluşunun var olmadığını, bunun sonucunda örneğin bir Kıbrıs bankasının bir Alman bankasıyla rekabet etmek durumunda kaldığını ve bunun da adil bir rekabet olmadığını vurguladı.

Mavrides, Avrupa Birliğinin dengeyi yeniden bulması gerektiğine dikkat çekti.