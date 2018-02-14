Avrupa Parlamentosu üyesi Kıbrıslı Rum Lefteris Christoforo:AB Kıbrıs’ta bir çözümde asker, garantiler, müdahale hakları kabul etmez

Avrupa Parlamentosu üyesi Kıbrıslı Rum Lefteris Christoforou, Kıbrıs hükümetinin Kıbrıs sorunu konusunda Avrupa kurumlarının ve siyasi grupların tam ve sınırsız desteğini aldığını, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ la yaptığı bir görüşmede, kendisine Avrupa Birliği’nin Kıbrıs’ta bir çözümde asker, garantiler ve müdahale haklarının kabul etmediğini söylendiğini belirtti.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) bir demeç veren Christoforou, AB düzeyinde yapılan görüşmelerin ve alınan kararların tek tek herkesi ilgilendirdiğinin anlaşılması gerektiğini vurguladı.

“Bunlar günlük yaşamlarımızı etkiliyorlar” diyen Lefteris Christoforou, Kıbrıs’ta uygulanan yasaların ve politikaların büyük çoğunluğunun, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi düzeyinde alınan kararların bir sonucunun özü olduğunu söyledi.

“Dolayısıyla ben Kıbrıs’taki gelişmeler haricinde ilginin Avrupa Birliği’ne çevrilmesi gerektiğine de inanmaktayım” şeklinde konuşan Christoforou, küçük ülkelerin AB içerisinde güçlü bir duruşu olamayacağı düşüncesinin genel olarak yanlış olduğuna işaret etti.

Kıbrıs milletvekili şöyle dedi:

“Gerçekten oradaysanız, sandalyeleri boş bırakmıyorsanız, mücadelenizi veriyorsanız, dostlar, bağlantılar edinirsiniz, görüşlerinizde güvenilirlik kazanırsınız, temaslar yaparsınız, diğerlerinin güvenini kazanırsınız ve sonra küçük bir ülke olan Kıbrıs bile bazen diğerlerinden daha fazlasını elde eder.”

Kıbrıs’ın AB içerisinde önündeki sıkıntıların ne olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtlayan Christoforou, Kıbrıs sorununa değindi.

Kıbrıs’taki son cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker ile yaptığı bir konuşmadan söz eden Lefteris Christoforou, “Bana AB ve Avrupa Komisyonu’nun, Türkiye’nin uzlaşmazlığının azalması halinde, Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasında güvendikleri Kıbrıs Cumhurbaşkanı’nı destekleme taahhüdüne bağlı kalacağını ve yardımcı olacağını söyledi” dedi.

Christoforou, geçen yaz İsviçre’nin Crans-Montana kasabasındaki Kıbrıs’la ilgili Konferans’ta hazır bulunan AB Komiseri Timmermans ile yaptığı toplantıdan da söz etti; AB’nin birlik üyesi bir ülkeye yabancı bir ülkenin asker, garantiler ve müdahale hakkını kabul edemeyeceğini açıkça ifade ettiğini anlattı.

Kıbrıs milletvekili şöyle devam etti:

“Sadece Avrupa kuruluşlarından değil ideolojisi ve partisi ne olursa olsun tüm siyasi gruplardan da tam ve sınırsız destek aldığımıza inanıyorum. Önemli olan budur.”

“Hükümetimizi destekliyorlar; Kıbrıs Cumhurbaşkanı’nın ulusal davamızı çözme mücadelesini destekliyorlar.”

Lefteris Christoforou KHA’na demecinde enerji konularına da değindi; Avrupa Parlamentosu Enerji Komitesi’nin bir üyesi olarak Kıbrıs’ın şimdi, AB enerji kaynaklarıyla ilgili konularda bir seçenek olarak düşünüldüğünü gördüğünü belirtti.

“AB açısından Rus doğal gazı tekeline bağımlı olmaya son verme yönünde güçlü bir görüş vardır ve Kıbrıs’ı iyi yönde bir çıkış olarak görüyorlar” diyen Christoforou, Avrupa Parlamentosu’nda devam etmekte olan ve çeşitli ülkeler tarafından izlenen vergi politikasından da bahsetti.

Avrupa Parlamentosu’nda her ülkenin kendi vergilendirmesi olması, kendi şirketleriyle ilgili olmasına ilişkin egemenlik hakkı olduğuna, AB tarafından merkeziyetçiliğe yönelik çaba veya müdahaleler olmaması gerektiğine yönelik ikna etmek için gerçekten mücadele ettik” diyen Christoforou, doğru argümanlar ortaya koyduk ve Kıbrıs gibi ülkelerin mali merkezler veya yabancı yatırımları çeken merkezler olmasını durdurmak isteyenleri önleyebilmeyi başardıklarını vurguladı.

Milletvekili olarak geriye kalan görev süresinde nereye yoğunlaşacağı sorusunu yanıtlayan Christoforou, öncelikle görevinin ülkesinin çıkarlarını korumak olduğunu ifade etti.

Avrupa Parlamentosu Bütçe Komitesi’nde, Enerji Komitesi ve Panama Belgeleri Komitesi’nde yer alan Lefteris Christoforou, bu komitelerin üyesi olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.

Christoforou, 2019’daki Avrupa Seçimlerinde yeniden aday olup olmayacağı sorusuna da olumlu yanıt vermekte tereddüt etmedi.

Lefteris Christoforou, “Bunu ülkeme yönelik bir görev olarak düşünüyorum” şeklinde konuştu.