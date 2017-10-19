Avrupa Parlamentosu Sosyalist-Demokrat Grup’tan “Kıbrıs” konulu yuvarlak masa toplantısı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Güzelyurt Milletvekili ve Dış İlişkiler Sekreteri Armağan Candan, Avrupa Parlamentosu’nda Sosyalist-Demokrat Grup tarafından düzenlenen “Kıbrıs” konulu yuvarlak masa toplantısında konuşma yaptı.

AP Türkiye raportörü Kati Piri tarafından düzenlenen toplantıya AP milletvekilleri ve danışmanları katıldı.

CTP’den verilen bilgiye göre, toplantı Crans-Montana’daki Uluslararası Kıbrıs zirvesine dönük Avrupa Parlamentosu’nu bilgilendirmek amacıyla düzenlendi.

Toplantıda sunum yapan Armağan Candan, son iki yılda müzakere sürecinde yaşananları özetleyerek Crans-Montana’da sonuca ulaşılamamasının yeni bir hayal kırıklığı yarattığını, ilk kez uluslararası düzeyde bütün müzakere başlıklarının bir paket olarak hep birlikte ele alındığını, Rum lider Anastasiadis’in çözüme odaklanmak yerine Rum tarafında Şubat ayında yapılacak seçimlere dönük bir strateji yürüttüğünün görüldüğünü kaydetti.

Konferansın bütün konularda ve BM Genel Sekreteri Guterres’in çizdiği çerçevede yapıldığını ifade eden Candan, Kıbrıslı Türkler için siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık, kararlara etkin katılım, anlaşmanın gerek politik gerekse ekonomik olarak sürdürülebilir olmasının son derece önemli olduğunu belirtti.

Güvenlik ve garantiler konusunda Türk tarafının yapıcı ve her iki kesimin de güvenlik ihtiyacını dikkate alan bir anlayışla açılımlar yaptığını vurgulayan Candan, bu konuda Rum tarafının katı tutumunun sonuca ulaşılamamasında en önemli rolü oynadığına işaret etti.

Kıbrıslı Rumların uzun yıllardır alışkın olduğu düzenden federal bir Kıbrıs’a dayalı yeni bir yapıya adım atmakta ciddi tereddütleri olduğunu vurgulayan Candan, müzakerelerin bundan sonra sonuç alıcı bir şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa Birliği’nin de Crans-Montana’da en üst düzeyde yer aldığını anlatan Candan, Genel Sekreter Guterres’in raporuna yansımamış olmasına rağmen bütün uluslararası gözlemciler tarafından özellikle son bir yıllık süreçte çözüm için yeterince istekli olan tarafın görüldüğünü ifade etti.

Çözümsüzlüğün devamının kimseye yarar sağlamayacağını, müzakere sürecinin er ya da geç yeniden başlayacağını ve Guterres çerçevesine sahip çıkılması gerektiğini savunan Candan, AB’nin Kıbrıslı Türklere dönük olarak verdiği sözleri de hatırlattı.

Kıbrıs Türk halkına dönük yapılacak her açılımın çözüme katkı sağlayacağını vurgulayan Candan, bunun Kıbrıs Rum tarafının çözüme hazırlanmasına da katkı sağlayacağını ifade etti.

AP’de Kıbrıs’a ayrılmış altı sandalyenin de Kıbrıslı Rumlar tarafından gasp edildiğini anlatan Candan, CTP’yi üyeliğe kabul eden ve Kıbrıslı Türk milletvekillerine söz hakkı tanıyan AP Sosyalist Demokrat Grubu’na teşekkür etti.

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