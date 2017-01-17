Avrupa Parlamentosu salı günü yeni Başkanı’nı seçiyor.Seçiminin favorisi Tajani

Avrupa Parlamentosu, salı günü yapılacak seçimler sırasında yeni Başkanı’nı seçecek. AP başkanlığı için yedi aday yarışıyor.

Adaylar ise şunlar: Antonio Tajani (EPP), Giovanni Pittella (S&D), Guy Verhofstadt (ALDE), Bayan Helga Stevens (ECR), Bayan Eleonora Forenza (GUE/NGL), Jean Lambert (Greens/EFA), Piernicola Pedicini (EFDD) ve Laurentiu Rebega (ENF).

Avrupalı Parlamenterler, salı sabahı yapılacak gizli olarak oy kullanacak ve seçimlerin sonuçları saat 12.00’ye (Kıbrıs saati) kadar belli olması bekleniyor.

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AP başkanlık seçiminin favorisi Tajani

Hristiyan Demokrat Avrupa Halk Partisi’nin (EVP) adayı İtalyan Antonio Tajani AP başkanlık seçiminin ilk turunu kazanarak favori konumuna geldi. Ancak mutlak çoğunluk sağlanamadığı için oylama ikinci tura kaldı.

Hristiyan Demokrat Avrupa Halk Partisi’nin (EVP) adayı İtalyan Antonio Tajani Avrupa Parlamentosu (AP) başkanlık seçiminde 683 geçerli oydan 274’ünü alarak, şu ana kadar en iyi sonuca ulaşmış oldu. Sosyal demokratların adayı İtalyan Gianni Pittella ise 183 oy ile ikinci sırayı aldı.

Adaylardan hiçbiri mutlak çoğunluğa ulaşamadığı için oylama bugün ikinci tura kaldı. AP’nun görevden ayrılacak başkanı Martin Schulz’dan boşalacak göreve Tajani ile Pittella dışında dört küçük gruptan da aday gösterildi. Bu adaylar ilk turda toplam 226 oya ulaştılar.

Belçikalı liberal politikacı Guy Verhofstadt bu sabah adaylığını geri çekerek, 68 vekilden oluşan Liberal Parlamento Grubu’nu Avrupa Halk Partisi’nin adayı Tajani’yi desteklemeye çağırdı. Ayrıca liberaller ile Avrupa Halk Partisi Parlamento Grubu geri kalan yasama döneminde işbirliğine gitmeyi kararlaştırdı. Her iki grubun yazılı açıklamasında, “Birçok kanattan milliyetçi ve popülistler AB’ni içten ve dıştan tahrip etmeye çalışıyorlar. Bu saldırılara karşı Avrupa yanlısı bir koalisyon gerekli” denildi.

AP yönetmelikleri uyarınca aday mutlak çoğunluk oylarını aldığı anda ilk turda seçilmiş oluyor. Bunun için Tajani ve Pittella’nın diğer AP gruplarının adaylarını geri çekmesine ve bu iki adaydan birini desteklemesine ihtiyacı var. Mutlak çoğunluk üç turda sağlanamazsa o zaman en iyi oy oranına sahip iki aday arasında seçim yapılması öngörülüyor ve bu seçimde basit çoğunluk yeterli oluyor.

Avrupa Halk Partisi (EVP) 210 vekil ile Avrupa Parlamentosu’nun en büyük grubunu oluşturuyor. Sosyal demokratlar 189 vekil ile ikinci sırayı alıyor. AP toplam 751 sandalyeye sahip.

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AP başkanlık seçiminde İtalyan Antonio Tajani önde

Avrupa Parlamentosu (AP), bugün ülkesi Almanya’da siyasete girmek için yeniden aday olmama kararı alan Martin Schulz’un yerine gelecek yeni başkanını seçiyor.

Seçimin ilk iki turunu muhafazakar ve liberallerin ortak adayı İtalyan Antonio Tajani kazandı. Tajani ilk turda 683 geçerli oyun 274’ünü, ikinci turda ise 691 geçerli oyun 287’sini kazandı.

Merkez solun adayı, bir başka İtalyan siyasetçi Gianni Pittella, her iki turda da ikinci sırada yer aldı.

AP’de 751 sandalye bulunuyor ve ilk üç turda salt çoğunluğu alan aday başkan seçiliyor. Eğer adaylardan hiçbirisi salt çoğunluğa ulaşamazsa o zaman dördüncü turda en yüksek oyu alan yarışı kazanıyor.

Seçimlerin üçüncü ve gerekirse dördüncü turunun akşam saatlerinde yapılması öngörülüyor.

Eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt’ın oylama başlamadan önce yarıştan çekilmesinin, Tajani’nin seçilme şansını artırdığı belirtiliyor.

Bu kez AP içinde büyük tartışma yarattı

Bu seneki başkanlık seçimleri, AP içerisinde büyük tartışma yarattı. Avrupa Halkların Partisi’nin (EPP) ardından Parlamento’daki en büyük ikinci grup olan merkez soldaki Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) grubu, EPP ile liberallerin eski Başkan Martin Schulz’un seçildiği dönemde yaptığı anlaşmayı bozdu.

Martin Schulz, siyaseti, Eylül ayında genel seçimlerin yapılacağı ülkesi Almanya’da sürdürmeye karar vermişti.

S&D, Schulz’un yeniden seçildiği 2014’teki oylamada EPP ve liberallerin desteğini almış, bir sonraki seçimlerde EPP adayını destekleme sözü vermesine rağmen bu seçimlerde Pittella’yı desteklemeye karar vermişti.

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