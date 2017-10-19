Avrupa Parlamentosu raporu, siber suç ile başa çıkmak için adımlar önerdi

Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu tarafından Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıda Kıbrıslı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Avrupalı Milletvekili Elissavet Vozemberg, orta öğretim düzeyinde internet güvenliği konusunda uzmanlık eğitimiyle AB Bilgi ve Güvenlik Ağı Örgütünün (ENISA) güçlendirilmesi konusunun siber suçunun göğüslenmesi yönünde AP raporunda yer alan adımlardan bir olduğunu söyledi.

Vozemberg, raporun dengeli olduğunu ve tüm siyasi partilerden gelen Avrupa milletvekillerinin çoğunluğu tarafından onaylandığını ve Komisyonun kendi modernizasyonu doğrultusunda internette güvenlik sağlanması ve siber suça karşı korunma için başka önleyici ve baskıcı eylem de hedeflediğini belirtti.

Milletvekilinin sunduğu verilere göre, yıllık suçların %50’si internet aracılığıyla işlendi, 2015 – 2016 yıllarında siber suçlarda %20 artış görüldü, bir yıl içinde 4.000 siber suç kaydedildi ve iş alanlarının %80’ni saldırıya uğradı.

Vozemberg, raporda orta eğitimde uzmanlık eğitimi verilmesini önerdiklerini söyledi. İnternettin bir bilgilendirme, eğitim aracı olduğunu ama aynı zamanda tehlikeli de olabileceğini sözlerine ekledi.

Vozemberg, Girit’in İraklion kentinde bulunan internet güvenliği örgütünün işgücü ve donanım ile zenginleştirilmesinin de önerildiğini açıkladı.

Gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Vozemberg, başlıca tehlikelerden birinin de internet sayesinde örgütlenme, terörist örgütlerin adam devşirme ve finansman stratejisi olduğunu belirtti.

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