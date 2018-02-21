Avrupa Parlamentosu Milletvekili Neoklis Sylikiotis:Avrupa kurumları Türkiye’ye Kıbrıs’ın MEB’indeki faaliyetlerine son vermesi için baskı yapmalı

Güney Kıbrıs Avrupa Parlamentosu Milletvekili Neoklis Sylikiotis, Avrupa kurumlarının Türkiye’ye Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) faaliyetlerine son vermesi için baskı yapmasına yönelik ellerinde kullanacakları araçlar bulunduğunu söyledi.

Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) özel bir demeç veren Sylikiotis, Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi’nin tüm bu faaliyetleri durdurmak için baskı yapacak araçları bulunduğunu bildirdi.

Avrupa Parlamentosu’nun bu konudaki görüşünün açık bir şekilde hakkıyla belirttiğini ve olabildiği kadar baskı yaptığını ancak Avrupa Parlamentosu’nun büyük güç ve kapasitesi bulunmadığını bildiklerini, bunun bilindiğini ifade eden Sylikiotis, Varna’da yapılacak AB Zirvesi’nin gündeminde Türkiye’nin Gümrük Birliği anlaşması ve vize serbestliğinin de olduğunu hatırlattı.

Avrupa Komisyonu’nun anahtarı tutan olduğuna işaret eden Kıbrıs Milletvekili, Avrupa Parlamentosu’nun görüşüne değinirken Türkiye’nin NAVTEX yayımladığı 2014’ten bu yana Kıbrıs Cumhuriyeti’nin enerji planlamasına yönelik kışkırtma yaptığını, Avrupa Birliği Başkanı’yla tüm siyasi grupların bu konudaki görüşlerinin çok açık olduğunu belirtti.

Neoklis Sylikiotis, Avrupa Birleşik Sol -Kuzey Sol Yeşiller (GUE/NGL) Başkan Yardımcısı olarak çalışmasından da söz etti; Avrupa Parlamentosu’nda grubun gündemini ve önceliklerini belirleyen Başkanlar Konferansı’na katılacağını açıkladı.

Kıbrıs Milletvekili, Kıbrıs’la ilgili yönetmelik ve hükümlerinin de ele alındığını, Parlamento’nun dördüncü enerji paketinin görüşüldüğü Sanayi, Araştırma ve Enerji Komitesi üyeliğini de yapıyor.

Sylikiotis, doğal gaz, yenilenebilir enerji kaynaklarları, elektrik, ayrıca 2030 için hazırlanan binaların enerji verimliliği için yeni hedefler üzerinde hükümetler arası anlaşmalarla ilgili yeni yönetmeliklerden de söz etti.

Neoklis Sylikiotis, Türkiye’nin müzakere süreci yıllık ilerleme raporu konusunda da, “Kıbrıs Milletvekilleri ile işbirliği yaparak siyasi grubumuz adına bir girişim başlattıktan sonra Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs’la ilgili Türkiye’nin yükümlülükleri üzerinde en olumlu raporu hazırlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

GUE/NGL’nin Kıbrıs’ın istisnasız her görüşünü her zaman destekleyen siyasi gruplarından biri olduğunu anlatan Sylikiotis, Avrupa Birliği’nin sosyal politikaları üzerinde de çalışmakta olduğunu duyurdu.

Diğer ülkelerin olduğu gibi Kıbrıs’ın da sosyal yardım politikası, çalışan-işveren ilişkileri ve çalışanların haklarıyla ilgili ciddi sorunları bulunuyor.

KHA’na özel demecinde, ayanışma gerektiğine de işaret eden Neoklis Sylikiotis, Filistin ile ilişkiler konusunda Avrupa Parlamentosu’nun başkanının kendisi olduğunu kaydetti.

Filistin sorununa çözüm bulunmadan Orta Doğu’da kimsenin bir bütün olarak barış elde edemeyeceğini vurgulayan Kıbrıs Milletvekili, Avrupa Birliği’nin daha fazla girişim üstlenmesi gerektiğini belirtti; Orta Doğu barış sürecinde lider rolü oynayacak araçlara sahip olunduğunu ifade etti.

Gelecek Avrupa Seçimlerinde aday olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Sylikiotis, bunun partisine bağlı olduğunu, buna 2018’in sonunda veya 2019’un başında ortaklaşa karar verileceğini söyledi.