Avrupa Parlamentosu Liberal Grubu,AP genel kurulunda Akıncı ve Anastasiadis ile üst düzey bir tartışma çağrısında bulundu

Avrupa Parlamentosu AP Liberal Grubu (Avrupa İçin Liberaller ve Demokratlar İttifakı-ALDE) Başkanı Guy Verhofstadt AB Konseyi Başkanı Antonio Tajani’ ye, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumu liderlerini eylül ayı genel kurulu çerçevesinde yüksek düzeyde bir tartışmaya davet etmesi çağrısında bulundu.

ALDE Grubuna göre, söz konusu talep, geçen hafta Crans-Montana’da Kıbrıs sorunun çözümü yönünde yapılan müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması ve bugünkü durumun sonsuza kadar geçerli olacağı endişesi üzerine geldi.

Verhofstadt, Avrupa Parlamentosunun artık bir girişim üstelenmesi ve iki liderle üst düzey bir tartışma programlamasının zamanının geldiğini açıkladı.

“Artık kaybedecek zaman kalmadı. Kıbrıs adası Avrupa Birliğinin bir parçasıdır ve bu iç konunun çözümünü kolaylaştırmak için inisiyatif üstlenmemiz gerekmektedir. Ümit ederim, Başkan Tajani her iki lideri de Eylül ayında Avrupa Parlamentosuna davet eder”.

Yazılı açıklamaya göre, Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı Gurubu (ALDE) geçen Haziran ayı sonunda İsviçre’deki müzakereler başlamadan önce Kıbrıs’a bir ad hoc temsilcisi göndererek, iki liderin önemini ve yeniden birleşme kararlılığının altını çizmişti.

Müzakereler sürecinde, Guy Verhofstadt, bir çözüm için AB’nin desteğini artırması için Komisyon Başkanına bir mektup göndermişti ama bu çabalar sonuçsuz kalmıştı.

Kıbrıs’ta ALDE heyeti başkanı ve ALDE Grubu Başkan Yardımcısı Javier Nart (İspanya Ciudadanos partisi üyesi) şunları açıkladı:

“BM tarafından yürütülen yeniden birleşme görüşmelerinin son çöküşünden dolayı kaygı duyuyoruz. Her iki toplum arasındaki yaklaşık 50 yıllık bölünmeden ve son yıllarda iki liderlik pozisyonlarının uyumlu yaklaşımından sonra, bu çöküş, adadaki bölünmüşlüğü korumak isteyen iki tarafın radikal milliyetçi güçleri beslememelidir”.

AB, “bu soğuk çatışmanın” devam etmesine dayanamayacak ve vatandaşlarının, AB vatandaşı olarak Avrupa Birliği vatandaşları olarak haklarından mahrum olmalarına izin vermeyecektir.