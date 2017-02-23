Avrupa Parlamentosu Kültür Komiseri: Kıbrıs kültürel mirasının yok edilmesi gözler önüne serilmeli

2018 Avrupa Kültür Mirası Yılı çerçevesinde konuşan Avrupa Parlamentosu Kültür ve Eğitim Komisyonu Başkanı Bayan Petra Kamerefert, Kıbrıs’ın, kültür mirasının yok edilmesi boyutunu tüm Avrupa’ya göstermesi gerektiğini vurguladı.

Diğer Komisyon üyeleriyle birlikte Kıbrıs’a iki günlük bir ziyaret gerçekleştiren ve çevirmen aracılığıyla Almanca olarak basına yaptığı açıklamalarında, Avrupa Kültür Başkenti olarak 2017 Baf etkinliklerinde kendisinin ve komisyon üyelerinin çok etkilendiğini dile getirerek, adanın bölünmüşlüğünden dolayı var olan açık yaralardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Müzakerelere de değinerek, “tüm taraflar müzakerelerin kesilmesine izin vermemeli, en erken bir zamanda çözüme ulaşılabilmesi için diyalog kapılarını açık tutmalılar” dedi.

Açılış konuşmasında, bu yıl ki etkinliğin sloganının kıtalarla bağlantılı olduğunu, kültürler arasında köprüler kurulmasının Kıbrıs gibi bölünmüş bir ülke için özel bir öneme sahip olduğunu, Kıbrıs’ın bulunduğu coğrafik konumundan, çok kültürlü karakterinden ve farklı insanların barış içinde yaşamasından dolayı bir köprü rolü oynamak istediğini söyledi.

Petra Kamerefert, kendisini ve Komisyon üyelerini etkileyen bir diğer şeyin de, 2017 Baf etkinlik çabalarına çok sayıda okulun katılımı olduğunu belirterek, kültürün demokratik toplumların oluşmasında bir anahtar rolü oynadığını ve bundan memnunluk duyduğunu ifade etti.

“2017 Baf etkinliklerinin sadece bir başlangıç olduğunu duyduk ve bundan mutlu olduk. Çünkü Komisyon olarak, kültür başkenti kurumunun sadece bir yıl süren bir şey olmadığına, bölgede yaşayan insanların toplumda daha çok uyum sağlayabilmeleri için bir devamı olduğuna inanıyoruz”.

Salı akşamı gösterilen belgesellere de değinen Avrupa Parlamentosu Kültür Komisyonu Başkanı, “bölünmüş bir ülkede yaşama acısının ne kadar derin olduğunu düşünmemize neden oldu” dedi.

Yeniden bir birleşme olması dileğini dile getirerek müzakereler de değindi ve “bu yönde büyük umutlarımız vardı ve tüm taraflara müzakerelerin kesilmemesi çağrısında bulunuyorum. En erken bir zamanda bir çözüme ulaşılabilmesi için diyalog kapılarını açık tutunuz”.

Yetkili ayrıca, özellikle adanın kuzeyinde kültürel mirasın yok edilmesine atıfta bulunarak bunu Brüksel’e ileteceğini söyledi. “Söz verebileceğimiz tek şey, dünyanın, burada, kültür mirasının büyük bir felaketle karşı karşıya bulunduğunu anlama çabalarınızı desteklemek amacıyla elimizden gelen her şeyi yapacağımızdır”.

İlgili bir soruyu yanıtlayan Petra Kamerefert, meslektaşı Silvia Costa’nın kültür mirası olan 2018 yılında, Kıbrıs’ın bu konuyu tüm Avrupa’ya tanıtması, felaketin ne denli büyük olduğunu anlatması gerektiğini söylediğini belirtti. “Bir şey söz veremem ancak, bu konuyu ortaya koyarak dikkatleri çekebiliriz” diyen yetkili kendisinin de şimdiye kadar bunun bilincinde olmadığını açıkladı.

Kıbrıs Avrupa Milletvekili Demetris Papadakis açılış konuşmasında, bu ziyaretler sırasında, Avrupa’nın bir ucunda bulunan Kıbrıs’ın, bir medeniyetler kavşağı ve bölgede bir barış ve istikrar kavşağı olabileceğinin görüldüğünü söyledi.

Baf Belediye Başkanı Fedonas Fedonos, Baf kentinin 2017 Avrupa Kültür Başkenti olmasının sadece kenti ilgilendiren bir konu değil, milli bir konu olduğunu söyledi.

2017 Baf örgütü temsilcisi Simos Tselepos, “başarılı bir kültür başkenti olarak yılsonuna kadar, Avrupa içindeki küçük kentlerin ve bütçelerin de başarılı bir kültür başkenti olabileceklerini ispat etmiş olacağız” dedi.

Avrupa Parlamentosu Kıbrıs Ofisi basın sözcüsü Aleksandra Attalidou, Avrupa Parlamentosu temsilcilerinin, Avrupa Milletvekili Helga Trüpel, Silvia Costa, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Momchil Nekov ve Jadwiga Wisniewska oluştuğunu açıkladı. Temsilciler grubuna Kıbrıslı Avrupa Milletvekilleri Costas Mavrides ve Dimitris Papadakis eşlik ettiler.

Kha